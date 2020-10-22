VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась намного популярнее, чем ожидали разработчики

Новая гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2, поступившая в продажу на прошлой неделе, оказалась ощутимо популярнее своей предшественницы. По словам Криса Прюэ (Chris Pruett), директора отдела Facebook Reality Labs по цифровой экосистеме Oculus, успешный запуск новой VR-гарнитуры превзошёл ожидания компании.

В одном из последних интервью ресурсу Protocol Крис Прюэ отметил, что «команда очень рада» успешному запуску, а также добавил, что новинка «продаётся быстрее, чем в своё время продавалась оригинальная Quest». По его словам, популярность Oculus Quest 2 оказалась «даже чуть выше того», что они ожидали.

Журналисты обратились за комментариями к некоторым разработчикам контента для виртуальной реальности. Последние тоже подтвердили высокую популярность Oculus Quest 2 среди своих пользователей. Например, со слов главы сообщества Rec Room (популярный социальный клуб виртуальной реальности, — прим. ред.) запуск Oculus Quest 2 оказался на 250 % успешнее, чем в случае с оригинальной версией. Новая модель продаётся в 10 раз лучше. Представители VR-клуба также добавили, что 80–90 % новых пользователей Rec Room, купивших Oculus Quest 2, — это люди, которые до этого никогда не пользовались подобными устройствами.

Следует также добавить, что несмотря на пандемию, Facebook смогла удовлетворить высокий спрос на новую гарнитуру виртуальной реальности. По словам Прюэ, команда очень сильно постаралась, чтобы избежать дефицита, который сопровождал запуск оригинальной Quest.

Напомним, что стоимость Oculus Quest 2 начинается с $299. Новинка оснащена двумя дисплеями с разрешением 1832 × 1920 на каждый глаз, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon XR2, имеет на борту 6 Гбайт оперативной памяти, а также готова предложить от 64 или 256 Гбайт постоянной памяти. Гарнитура автономная. Но при наличии специального кабеля её также можно подключить к ПК.