3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиносимая электроникаVR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась на...
Новости Hardware

VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась намного популярнее, чем ожидали разработчики

Новая гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2, поступившая в продажу на прошлой неделе, оказалась ощутимо популярнее своей предшественницы. По словам Криса Прюэ (Chris Pruett), директора отдела Facebook Reality Labs по цифровой экосистеме Oculus, успешный запуск новой VR-гарнитуры превзошёл ожидания компании.

Источник изображений: Oculus

Источник изображений: Oculus

В одном из последних интервью ресурсу Protocol Крис Прюэ отметил, что «команда очень рада» успешному запуску, а также добавил, что новинка «продаётся быстрее, чем в своё время продавалась оригинальная Quest». По его словам, популярность Oculus Quest 2 оказалась «даже чуть выше того», что они ожидали.

Журналисты обратились за комментариями к некоторым разработчикам контента для виртуальной реальности. Последние тоже подтвердили высокую популярность Oculus Quest 2 среди своих пользователей. Например, со слов главы сообщества Rec Room (популярный социальный клуб виртуальной реальности, — прим. ред.) запуск Oculus Quest 2 оказался на 250 % успешнее, чем в случае с оригинальной версией. Новая модель продаётся в 10 раз лучше. Представители VR-клуба также добавили, что 80–90 % новых пользователей Rec Room, купивших Oculus Quest 2, — это люди, которые до этого никогда не пользовались подобными устройствами. 

Следует также добавить, что несмотря на пандемию, Facebook смогла удовлетворить высокий спрос на новую гарнитуру виртуальной реальности. По словам Прюэ, команда очень сильно постаралась, чтобы избежать дефицита, который сопровождал запуск оригинальной Quest. 

Напомним, что стоимость Oculus Quest 2 начинается с $299. Новинка оснащена двумя дисплеями с разрешением 1832 × 1920 на каждый глаз, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon XR2, имеет на борту 6 Гбайт оперативной памяти, а также готова предложить от 64 или 256 Гбайт постоянной памяти. Гарнитура автономная. Но при наличии специального кабеля её также можно подключить к ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Facebook случайно заблокировал некоторых пользователей VR-гарнитуры Oculus Quest 2
VR-гарнитура Oculus Quest 2 поступила в продажу по цене $299
Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК
Последние утечки намекают, что презентация iPhone 12 всё же состоится на этой неделе
Смарт-часы Amazfit Bip U умеют определять уровень насыщения крови кислородом и стоят всего от $50
Смарт-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 с загнутыми AMOLED-экранами дебютируют 22 сентября
Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: oculus, oculus quest, виртуальная реальность, vr-шлем, гарнитура
oculus, oculus quest, виртуальная реальность, vr-шлем, гарнитура
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 160
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 150
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 116
Представлены неэталонные версии GeForce RTX 3070. Большинство с огромными системами охлаждения 95

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Китайские компании во главе с Huawei всеми силами пытаются сорвать сделку NVIDIA и Arm
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
NVIDIA GeForce RTX 3070 протестировали в 3DMark: снова паритет с RTX 2080 Ti
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 2 ч.
«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 2 ч.
Студия-разработчик Death Stranding объявила о наборе в команду новой игры 5 ч.
«Когда важна каждая миллисекунда»: Gears 5 на Xbox Series X станет заметно отзывчивее 6 ч.
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными 6 ч.
Слухи: в GamesRadar обмолвились, что Final Fantasy XVI выйдет уже в следующем году 6 ч.
Моддер добавил в Baldur’s Gate 3 возможность сыграть за гоблина, минотавра и свежевателя разума 6 ч.
Microsoft опубликовала список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update 7 ч.
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76 8 ч.
Новые костюмы Человека-паука из ремастера Marvel’s Spider-Man появятся и в оригинальной игре 8 ч.
За сотрудничество с китайцами UMC заплатит США штраф в размере $60 млн 6 мин.
Sony представила дистанционный пульт для PlayStation 5 с отдельными кнопками для запуска стриминговых сервисов 15 мин.
MТС, Ericsson и «Газпром нефть» протестировали приватную сеть 5G-ready для управления удалёнными производственными объектами 16 мин.
VR-гарнитуры Oculus Quest 2 оказалась намного популярнее, чем ожидали разработчики 20 мин.
Google научила смарт-дисплеи Nest Hub «ощущать» присутствие владельца 2 ч.
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро 2 ч.
Продажи смарт-динамиков в 2021 году будут расти за счёт Китая 2 ч.
«Эльбрус 801-К»: сервер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением 2 ч.
В России стартовали продажи vivo V20 — первого смартфона на Android 11. Вышла и младшая версия vivo V20 SE 2 ч.
Смарт-часы для киберспорта Garmin Instinct Esports Edition помогут разобраться, когда подгорело, а когда бомбануло 2 ч.