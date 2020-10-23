Продуктовый, финансовый и системный аналитики. Сколько они зарабатывают и что за данные анализируют?

Глобальное исследование консалтингового агентства MarketsandMarkets показывает, что с 2019 по 2024 год объем мирового рынка аналитики продуктов вырастет минимум ещё в два раза. Это связано с острой потребностью компаний в создании конкурентоспособных проектов — нет, не только в сфере IT. Например, сегодня ритейлерам интересно работать над сервисами, которые помогают расставлять товар так, чтобы его наверняка раскупали, а в ресторанном бизнесе — разрабатывать инструменты анализа клиентской базы, которые формируют персональные предложения для повышения лояльности клиентов.

Вместе с экспертами SkillFactory рассказываем про основные задачи, скиллы, примерные оклады и первые шаги новичков на пути к потенциальной зарплате с пятью нулями.

Что должен уметь продуктовый аналитик? Находить точки роста и совершенствовать продукт, разрабатывать отчеты и метрики для мониторинга, проводить тесты решений команды, проверять и масштабировать гипотезы, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные с помощью разных инструментов: SQL, скриптовых языков (Python, R), BI-инструментов (Power BI, Tableau), систем веб-аналитики и других.

Что должен уметь финансовый аналитик? Строить финансово-экономические модели, анализировать рынок, собирать информацию в единую модель, оценивать интеллектуальный капитал компаний и финан­совых институтов. Разрабатывать инвестиционные стратегии и обосновывать эффективность инвестиционной политики, иметь навыки работы с большими массивами данных, управлять портфелем активов и пассивов компании.

Что должен уметь системный аналитик? Системный аналитик гораздо ближе к техническим специалистам, ему важно глубже владеть digital-навыками и терминами, чтобы свободно переводить задачи бизнеса на язык разработки.

А что там по зарплатам? Если расти вглубь профессиональной сферы и постоянно прокачивать экспертизу, то доходы аналитика данных вырастают до серьёзных сумм. На графике видно, что после шести лет опыта можно зарабатывать более 250 000 и стать, например, дата-сайентистом, зарплата которого уже 330 000:

С чего начать и куда пойти учиться. Не стоит бояться, если вы вдруг решили сменить профессию и из лингвиста или психолога стать аналитиком. Для этого вовсе не обязательно снова учиться 5 лет. Для тех, кто хочет выучиться на аналитика с нуля или наоборот — углубить свои знания, в SkillFactory есть онлайн-курс Профессия «Аналитик данных», который позволит погрузиться в новую сферу за 18 месяцев. При этом не обязательно владеть уже готовыми аналитическими скиллами или быть начинающим айтишником. Среди учеников можно встретить людей с начальными математическими знаниями, так и тех, кто считает себя гуманитарием до мозга костей.

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