Некоторые функции бизнес-мессенджера WhatsApp Business станут платными

Компания Facebook, являющаяся владельцем популярного мессенджера WhatsApp, объявила сегодня о намерении сделать платными некоторые функции сервиса WhatsApp Business, который ориентирован на бизнес-сегмент.

Последнее время Facebook прикладывает массу усилий для того, чтобы нарастить объём дохода, получаемого от мессенджера WhatsApp, который был приобретён за $16 млрд в 2014 году. Несмотря на это, основной доход компания по-прежнему получает от рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме того, WhatsApp продолжает оставаться объектом пристального внимания со стороны судебного подкомитета по антимонопольному законодательству Палаты представителей, который в начале этого месяца признал Facebook монополистом в сегменте социальных сетей.

Что касается, WhatsApp Business, то этот сервис ориентирован на бизнес-сегмент. С его помощью представители малого и среднего бизнеса ведут диалог с клиентами, оказывают поддержку и продают товары. Согласно имеющимся данным, пользовательская база WhatsApp Business насчитывает более 50 млн бизнес клиентов. При этом ежедневно свыше 175 млн человек по всему миру используют мессенджер для взаимодействия с продавцами.

Одной из новых функций сервиса станет хостинг, благодаря чему предприниматели смогут размещать свои интернет-магазины и другие сервисы на серверах Facebook. Несмотря на появление заявления том, что для корпоративных клиентов некоторые функции станут платными, а их стоимость будет зависеть от региона базирования пользователя и объёма потребления, о чём именно идёт речь, пока неясно. В сообщении компании также было сказано, что часть дохода, получаемого от платных функций сервиса, будет использоваться для дальнейшего предоставления бесплатных услуг более чем 2 млрд пользователей WhatsApp по всему миру.