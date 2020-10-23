Huawei оснастила смартфон Mate 30E Pro фирменным процессором Kirin 990E

Китайская компания Huawei, помимо флагманских смартфонов Mate 40, анонсировала производительный аппарат Mate 30E Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

В устройство установлен новый фирменный процессор Kirin 990E. Чип содержит два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,86 ГГц, ещё два ядра Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Mali-G76. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти, а флеш-накопитель способен хранить 128 Гбайт данных.

Смартфон оборудован 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2400 × 1176 точек), загибающимся на боковые части корпуса. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев, а в крупном вырезе в верхней части располагается 32-мегапиксельная селфи-камера.

Тыльная камера объединяет 40-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, 40-мегапиксельный блок (f/1,6) с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный датчик и сенсор ToF для получения сведений о глубине сцены.

Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки.

На смартфон установлена операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 11. Цену разработчик назовёт позднее.