3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Huawei оснастила смартфон Mate 30E Pro ф...
Новости Hardware

Huawei оснастила смартфон Mate 30E Pro фирменным процессором Kirin 990E

Китайская компания Huawei, помимо флагманских смартфонов Mate 40, анонсировала производительный аппарат Mate 30E Pro с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

В устройство установлен новый фирменный процессор Kirin 990E. Чип содержит два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,86 ГГц, ещё два ядра Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Mali-G76. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти, а флеш-накопитель способен хранить 128 Гбайт данных.

Смартфон оборудован 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+ (2400 × 1176 точек), загибающимся на боковые части корпуса. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев, а в крупном вырезе в верхней части располагается 32-мегапиксельная селфи-камера.

Тыльная камера объединяет 40-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, 40-мегапиксельный блок (f/1,6) с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный датчик и сенсор ToF для получения сведений о глубине сцены.

Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 40-ваттной подзарядки.

На смартфон установлена операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 11. Цену разработчик назовёт позднее. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Huawei представила премиальные умные часы Porsche Design Watch GT 2 и накладные беспроводные наушники FreeBuds Studio
Huawei представила серию флагманов Mate 40: выдающиеся камеры, мощный процессор и цены от 900 евро
Смартфон Huawei Honor 10X Lite красуется на пресс-рендерах в трёх цветах
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro уступили Android-флагманам в бенчмарке AnTuTu
Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки смартфонов
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: huawei, mate, смартфон
huawei, mate, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 178
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 161
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 116
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Игровой монитор Xiaomi Fast с диагональю 24,5 дюйма стоит $150
Курс Bitcoin взлетел до максимума за этот год. Всё благодаря PayPal
Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X смог автоматически разогнаться выше 5 ГГц
Scale Computing интегрировала резервное копирование Acronis Backup в платформу виртуализации HC3 10 ч.
J’son & Partners: рынок облачных сервисов безопасности будет расти в два раза быстрее классических продуктов и сервисов 11 ч.
Искусственный интеллект поможет обрабатывать звонки на одной из станций скорой помощи Москвы 13 ч.
Некоторые функции бизнес-мессенджера WhatsApp Business станут платными 13 ч.
Google залатала ряд серьёзных дыр в безопасности Chrome, в том числе уязвимость нулевого дня 13 ч.
Ghostrunner появится на новых консолях в 2021 году и будет бесплатной для обладателей игры на PS4 и Xbox One 14 ч.
Видео: управление упряжкой, охота и вещие сны в релизном трейлере приключения The Red Lantern 14 ч.
Видео: навыки, фаталити и битва с Терминатором в трейлере Рэмбо из Mortal Kombat 11 14 ч.
Arkham Horror: Mother’s Embrace, адаптация настольной игры «Ужас Аркхема», выйдет в 2021 году на ПК и консолях 14 ч.
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны 17 ч.
Твердотельные накопители PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe получили интерфейс PCIe 4.0 13 мин.
Intel допускает обратную миграцию продуктов с конвейера TSMC 14 мин.
Гарнитура Corsair HS75 XB Wireless подходит для новых приставок Xbox 2 ч.
Игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7 комплектуется процессором AMD Ryzen 9 4900H 2 ч.
Квартальный отчёт Intel: сокращение выручки в серверном сегменте вызвало падение акций на 10 % 2 ч.
Huawei оснастила смартфон Mate 30E Pro фирменным процессором Kirin 990E 3 ч.
Новая статья: Обзор MSI GE66 Raider: спорткар в мире игровых ноутбуков 8 ч.
Опубликовано фото печатной платы, похожей на Radeon RX 6800(XT) 8 ч.
Compal и Cisco создали альянс для продвижения решений 5G AIoT 9 ч.
Новая статья: Обзор умных часов Zepp E: яркий новичок 9 ч.