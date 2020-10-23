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Игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7 комплектуется процессором AMD Ryzen 9 4900H

Компания Lenovo подготовила к выпуску портативный компьютер Legion Slim 7, спроектированный для любителей игр. Новинка поступит в продажу до конца текущего месяца по ориентировочной цене от 1370 долларов США.

Ноутбук выполнен на аппаратной платформе AMD. Максимальная конфигурация предусматривает использование процессора Ryzen 9 4900H с восемью ядрами (до 16 потоков инструкций), которые работают на частоте 3,3 ГГц с возможностью динамического повышения до 4,4 ГГц.

Новинка наделена 15,6-дюймовым дисплеем, разрешение которого у наиболее дорогих версий составляет 3840 × 2160 пикселей (формат 4К). Обработкой графики занят дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060.

Компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью до 2 Тбайт. Упомянуты адаптеры беспроводной связи Killer AX1650 Wi-Fi и Bluetooth 5.1, 2-ваттные стереодинамики, клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев.

Среди доступных разъёмов присутствуют по два порта USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A, 3,5-миллиметровое аудиогнездо и SD-ридер. На ноутбук установлена операционная система Windows 10. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: lenovo, legion, ноутбук, игровой ноутбук, лэптоп
lenovo, legion, ноутбук, игровой ноутбук, лэптоп
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