Новые облики, мини-квест и саундтрек Rotting Christ: для Mortal Shell выпустили контентное обновление

Издательство Playstack и студия-разработчик Cold Symmetry на официальном сайте своего хардкорного ролевого боевика Mortal Shell объявили о выпуске бесплатного контентного патча.

По словам разработчиков, положительный отклик на Mortal Shell застал их врасплох. В качестве благодарности за тёплый приём команда подготовила своим «невероятным фанатам» небольшой подарок.

Обновление получило название Rotten Autumn («Гнилая осень»). Заплатка уже доступна для загрузки на всех целевых платформах, однако пользователи Xbox One испытывают проблемы со скачиванием.

Rotten Autumn предлагает «разнородный набор особых предметов и добавлений», а именно:

десять уникальных расцветок оболочек;

мини-квест, посвящённый Горфу;

«новый мощный» фоторежим;

альтернативный саундтрек в битвах с боссами.

Новые музыкальные треки принадлежат греческой метал-группе Rotting Christ. Одну из композиций коллектива можно было услышать, к примеру, в трейлере Mortal Shell с датой релиза.

В комментариях под твитом с анонсом разработчики также обмолвилась, что были бы рады заняться полноценными дополнениями к Mortal Shell, но предпочитают на данном этапе не торопить события.

Mortal Shell вышла 18 августа на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One. После недавней задержки европейский релиз розничного издания ожидается сегодня, 23 октября, на PC и PS4, а через неделю — на Xbox One.