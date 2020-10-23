Switch-версия Disc Room выйдет в Европе на неделю позже запланированного

Издательство Devolver Digital у себя в микроблоге сообщило о неожиданных проблемах, воспрепятствовавших благополучному релизу экшен-головоломки Disc Room на Nintendo Switch.

Напомним, научно-фантастическое творение четырёх именитых инди-разработчиков должно было выйти 22 октября. В Steam, GOG, Epic Games Store и американском сегменте Nintendo eShop премьера действительно состоялась.

Что же касается европейского (в том числе российского) региона цифрового магазина Nintendo, то здесь Devolver Digital столкнулась на платформе с «досадными серверными преградами».

Разрешить проблемы вовремя не удалось, поэтому пользователям европейского сегмента Nintendo eShop придётся дождаться 29 октября, чтобы получить возможность приобрести Disc Room.

Due to some unfortunate backend platform bumps, Disc Room will release on Nintendo Switch in Europe on October 29.



Disc Room will still release as planned on October 22 on Nintendo Switch in the Americas and Asia as well as globally on PC!https://t.co/7H97cdJBJ7 pic.twitter.com/Snx8waIzhF — Devolver Digital (@devolverdigital) October 22, 2020

Там, куда Disc Room в итоге добралась, игра была встречена относительно тепло: средний рейтинг ПК-версии на Metacritic составляет 83 %. Издание для Nintendo Switch нужного количества обзоров пока не набрало.

Рецензенты хвалят простую, но элегантно реализованную концепцию, затягивающий игровой процесс и обилие трудных испытаний, а ругают за не всегда адекватный баланс сложности.

Напомним, Disc Room предлагает облачиться в скафандр учёного и отправиться на исследование загадочного космического лабиринта, под завязку набитого разумными и кровожадными циркулярными пилами.