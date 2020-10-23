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Switch-версия Disc Room выйдет в Европе на неделю позже запланированного

Издательство Devolver Digital у себя в микроблоге сообщило о неожиданных проблемах, воспрепятствовавших благополучному релизу экшен-головоломки Disc Room на Nintendo Switch.

Напомним, научно-фантастическое творение четырёх именитых инди-разработчиков должно было выйти 22 октября. В Steam, GOG, Epic Games Store и американском сегменте Nintendo eShop премьера действительно состоялась.

Что же касается европейского (в том числе российского) региона цифрового магазина Nintendo, то здесь Devolver Digital столкнулась на платформе с «досадными серверными преградами».

Разрешить проблемы вовремя не удалось, поэтому пользователям европейского сегмента Nintendo eShop придётся дождаться 29 октября, чтобы получить возможность приобрести Disc Room.

Там, куда Disc Room в итоге добралась, игра была встречена относительно тепло: средний рейтинг ПК-версии на Metacritic составляет 83 %. Издание для Nintendo Switch нужного количества обзоров пока не набрало.

Рецензенты хвалят простую, но элегантно реализованную концепцию, затягивающий игровой процесс и обилие трудных испытаний, а ругают за не всегда адекватный баланс сложности.

Напомним, Disc Room предлагает облачиться в скафандр учёного и отправиться на исследование загадочного космического лабиринта, под завязку набитого разумными и кровожадными циркулярными пилами.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Пазл, Nintendo,
Теги: disc room, devolver digital
disc room, devolver digital
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