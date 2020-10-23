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Квартальный отчёт Intel: сокращение выручки в серверном сегменте вызвало падение акций на 10 %

Принято считать, что вплоть до середины года серверный сегмент рынка демонстрировал впечатляющую динамику выручки, но квартальный отчёт Intel показал, что к началу второго полугодия тенденция себя изжила. Сократившись на 7 % по сравнению с прошлым годом, серверная выручка Intel огорчила инвесторов, что вызвало снижение курса акций на 10 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В целом, третий квартал Intel завершила с совокупной выручкой в размере $18,3 млрд, что на 4 % меньше итога аналогичного периода прошлого года и лучше ожиданий. Норма прибыли сократилась на 5,7 процентных пунктов до 53,1 %. Операционная прибыль сократилась на 22 % до $5,1 млрд, чистая — на 29 % до $4,3 млрд. Если рассматривать отдельные сегменты бизнеса компании, то положительную динамику выручки в третьем квартале демонстрировали лишь сегмент клиентских продуктов (+1 %) и подразделение Mobileye (+2 %), а в совокупности направления бизнеса «вокруг данных», на которые компания несколько лет назад сделала ставку в развитии, сократили свою выручку на 10 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Например, на направлении центров обработки данных выручка сократилась на 7 %, в сегменте Интернета вещей — на 33 %, в сегменте твердотельной памяти — на 11 %, а реализация программируемых матриц принесла на 19 % меньше выручки. Таким образом, за год доля выручки на направлениях «вокруг данных» уменьшилась с 49 до 46 %. Возможно, подобная динамика стала одним из факторов, вызвавших негативную реакцию фондового рынка — после публикации квартального отчёта курс акций Intel снизился на 10 %.

Внутри серверного сегмента максимальное снижение выручки продемонстрировало направление правительственных и корпоративных клиентов (–47 %), а вот «облачный» сегмент сохранил положительную динамику (+15 %), как и телекоммуникационный (+4 %). В натуральных показателях объёмы поставки продукции подразделения DCG выросли на 4 %, но средняя цена реализации снизилась на 15 % из-за смещения спроса в пользу более дешёвых компонентов. В снижении спроса со стороны корпоративных и правительственных клиентов Intel без колебаний обвинила пандемию.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Выручка Intel в сегменте клиентских устройств сократилась в годовом сравнении всего на 1 %, до $9,8 млрд. Операционная прибыль на этом направлении сократилась на 17 % до $3,6 млрд. Локомотивом сегмента стали ноутбуки, что вполне ожидаемо. Выручка от реализации компонентов для них увеличилась в годовом сравнении на 16 %, хотя в настольном сегменте она зеркально сократилась. В натуральном выражении объёмы поставок компонентов в клиентском сегменте выросли на 11 %, средняя цена реализации мобильных решений снизилась на 7 %, а в настольном секторе она осталась на прежнем уровне. Intel особо подчёркивает, что по количеству проданных компонентов для ноутбуков третий квартал установил рекорд, но спрос сместился из корпоративного сегмента в потребительский, а доля процессоров начального уровня возросла.

В снижении операционной прибыли от реализации клиентских изделий Intel обвиняет как структурное изменение спроса (на процессорах для «хромбуков» много не заработаешь), так и ускорение перехода на 10-нм технологию, которое сохраняет затраты на высоком уровне. По итогам года компания увеличит объёмы выпуска 10-нм процессоров на 30 %, хотя ещё недавно этот прирост оценивался лишь в 20 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В четвёртом квартале Intel ожидает снижения выручки на 14 % до $17,4 млрд. Больше всего оно проявится в сегменте «вокруг данных», где выручка сократится на 25 %. Облачные клиенты перестанут радовать компанию стабильным спросом, поскольку им придётся «переварить» накопленные складские запасы. В сегменте клиентских устройств выручка тоже сократится на несколько процентов, поскольку сезонное распределение спроса в этом году изменила пандемия.

При этом Intel не теряет надежды увеличить выручку по итогам года на 5 % до $75,3 млрд. На направлении ПК она может вырасти на 5–6 %, аналогичным образом она увеличится в тех видах деятельности Intel, которые связаны с обработкой и передачей данных. Данные прогнозы превзошли ожидания аналитиков, но положительного импульса курсу акций компании не придали из-за негативных изменений в структуре выручки серверного сегмента.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: intel, финансы, аналитика
intel, финансы, аналитика
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