Гарнитура Corsair HS75 XB Wireless подходит для новых приставок Xbox

Компания Corsair представила беспроводную гарнитуру игрового класса HS75 XB Wireless с поддержкой Dolby Atmos. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 150 долларов США.

Устройство сертифицировано для использования с новейшими игровыми консолями Microsoft Xbox Series X и Xbox Series S. Кроме того, возможно подключение к персональным компьютерам.

Модель Corsair HS75 XB Wireless относится к накладному типу. Применены высококачественные 50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами, обеспечивающие диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов. При подключении к игровой консоли применяется технология Xbox Wireless. Для работы с ПК потребуется дополнительный модуль Xbox Wireless Adapter for Windows. Радиус действия — до девяти метров.

Гарнитура снабжена однонаправленным микрофоном на съёмной штанге: он обеспечивает высокое качество голоса во время переговоров. На чашках предусмотрены органы управления.