Первый набег в сетевом режиме Ghost of Tsushima начнётся 30 октября

Студия Sucker Punch Productions у себя на сайте объявила о выпуске свежего обновления для своего самурайского боевика Ghost of Tsushima и анонсировала планы по развитию сетевого режима «Легенды».

С сегодняшнего дня, 23 октября, каждую пятницу в 18:00 по московскому времени «Легенды» будут пополняться новыми сюжетными квестами (для двух человек) и миссиями на выживание (для четырёх) с особыми модификаторами.

Задания обещают сделать «очень сложными». За успешное прохождение полагается экипировка максимального уровня, а за набор большого количества очков — место в недельной таблице лидеров.

Обещанный набег — The Tale of Iyo — появится в режиме уже 30 октября (точное время запуска будет названо позже). Рейд предназначен для четырёх человек и представляет собой «эпическое приключение из трёх частей».

The Tale of Iyo не поддерживает подбор игроков, поэтому отряд придётся укомплектовывать своими силами. Для подготовки к набегу авторы советуют обзавестись экипировкой 100-го уровня и попробовать себя на более высокой сложности.

Что касается упомянутого патча, заплатка 1.13 принесла с собой исправление некоторых ошибок, повышение стабильности, а также поддержку функции отображения недавно встреченных игроков.

Ghost of Tsushima вышла 17 июля эксклюзивно на PlayStation 4. Режим «Легенды» доступен бесплатно для всех покупателей игры, но многопользовательские функции предполагают наличие активной подписки PlayStation Plus.