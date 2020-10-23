Твердотельные накопители PNY XLR8 CS3040 M.2 NVMe получили интерфейс PCIe 4.0

Компания PNY анонсировала твердотельные накопители XLR8 CS3040 M.2 NVMe, предназначенные для использования в производительных настольных и портативных компьютерах, в том числе в игровых станциях.

Новинки используют интерфейс PCIe 4.0 (спецификация NVMe 1.4). Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 5600 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 4300 Мбайт/с.

В семейство вошли три модификации: вместимостью 500 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. В основу положены микрочипы флеш-памяти 3D NAND Flash. Производитель обеспечивает устройства пятилетней гарантией.

Накопители будут предлагаться в стандартной версии и в модификации с довольно массивным радиатором охлаждения из экструдированного алюминия. Во втором случае обеспечивается более эффективное рассеяние тепла при работе в условиях высоких и продолжительных нагрузок.

Продажи устройств семейства PNY XLR8 CS3040 начнутся до конца осени. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.