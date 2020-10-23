Разработчики Guilty Gear: Strive подтвердили бесплатный апгрейд до PS5-версии и поддержку кроссплея

Студия Arc System Works на официальном сайте серии файтингов Guilty Gear опубликовала подборку самых часто задаваемых вопросов, связанных с релизом грядущей части — Guilty Gear: Strive.

Guilty Gear: Strive предназначена в том числе для PlayStation 4 и PlayStation 5: покупатели игры для консоли текущего поколения получат продвинутую версию для грядущей приставки Sony бесплатно.

При этом в плане контента оба издания — для PS4 и PS5 — будут идентичны, чего не скажешь о технической стороне вопроса. Разрешение и скорость загрузок на PS5 будут выше.

Также в Arc System Works подтвердили поддержку кроссплатформенного мультиплеера: сразиться между собой, впрочем, смогут лишь владельцы всё тех же PS4 и PS5. Пользователи PC (Steam) останутся не у дел.

Как было объявлено, покупатели расширенного и полного изданий смогут начать играть в Guilty Gear: Strive на три дня раньше остальных. В рамках этого периода будут доступны все оффлайн-режимы, сюжетный пролог и 13 из 15 персонажей.

Помимо прочего, Arc System Works отметила, что полное издание Guilty Gear: Strive и ранний доступ станут эксклюзивами консольных версий: адептам Steam придётся ждать полноценной премьеры.

Guilty Gear: Strive поступит в продажу 9 апреля 2021 года для PC (Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. Сообщается, что в начале 2021-го на приставках Sony пройдёт закрытое бета-тестирование проекта.