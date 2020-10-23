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Intel допускает обратную миграцию продуктов с конвейера TSMC

Ещё в конце августа компания Intel на специальном мероприятии перечислила некоторые компоненты, которые для неё будут выпускать подрядчики. Помимо кристаллов, входящих в состав ускорителя вычислений Ponte Vecchio, в этот список попали и дискретные игровые графические решения. Глава Intel теперь пояснил, что компания может при необходимости «вернуть» подобные изделия на конвейер компании.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как только аналитики начинали обсуждать привлечение подрядчиков для производства изделий Intel, компания каждый раз напоминала, что на протяжении последних лет не менее 20 % выручки получает от реализации продукции, которую самостоятельно не изготавливает. Интерес экспертов, понятное дело, вызывала перспектива переноса выпуска на конвейер TSMC или Samsung центральных процессоров Intel, но пока компания готова говорить только о месте производства графических процессоров.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

На сегодняшней квартальной конференции глава Intel Роберт Свон (Robert Swan) не стал скрывать, что взаимодействовать компания будет преимущественно с тайваньской TSMC. До этого подрядчики обычно упоминались обобщённо и обезличено. Генеральный директор Intel объяснил, что компания уверена в своей способности перенести разработанные продукты на конвейер TSMC. Допустима и обратная миграция — если Intel в будущем решит, что ей выгоднее определённые продукты производить своими силами, они переедут с конвейера TSMC на собственные предприятия Intel.

В презентации Intel отметила, что уверена в конкурентоспособности своих продуктов, готовящихся к выходу в период с 2021 по 2023 годы. Ближе к концу периода можно будет говорить о появлении 7-нм продуктов, которые будут выпускаться как силами подрядчиков, так и самостоятельно. Многокристальная компоновка позволит Intel комбинировать в одном изделии чиплеты, выпущенные разными предприятиями.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, видеокарты, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, tsmc, полупроводники, литография
intel, tsmc, полупроводники, литография
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