Песков пообещал, что через несколько лет в России появится цифровой рубль

На внедрение в России цифрового рубля может уйти от трёх до семи лет. Такие сроки, как сообщает «РИА Новости», обозначил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Оценку возможности выпуска цифрового рубля уже проводит Банк России. Предполагается, что появление такой валюты позволит решить ряд экономических и социальных задач. В частности, станет возможным повышение прозрачности платежей, что поможет в борьбе с бедностью.

На внедрение цифрового рубля потребуется как минимум три года. «Если начать к этому двигаться прямо сейчас, я бы сказал, что от трёх до семи лет», — заявил господин Песков, отвечая на вопрос о предполагаемых сроках внедрения нового платёжного средства в нашей стране.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что претендовать на звание лидера в данной сфере Россия не сможет: «Нет, в мировой гонке — надо было бы начинать четыре года назад».

Было также отмечено, что внедрение цифрового рубля может быть организовано с использованием инфраструктур «Сбербанка» и «Почты России». Впрочем, окончательный облик системы пока не сформирован.