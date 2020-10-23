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Intel удалось устранить проблему, вызвавшую задержку с освоением 7-нм техпроцесса

Три месяца назад откровения Intel о необходимости задержать выход 7-нм продуктов собственного производства стали ударом по репутации компании и курсу её акций. На этой неделе глава Intel заявил, что дефект удалось устранить, в освоении 7-нм технологии достигнут хороший прогресс, но от использования услуг сторонних подрядчиков компания всё равно не откажется.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Ещё летом, говоря о проблемах с освоением 7-нм технологии, Роберт Свон (Robert Swan) успокаивал общественность, что корень проблемы обнаружен и компания работает над её устранением. На сегодняшней квартальной конференции глава Intel уже говорил об устранении проблемы в прошедшем времени: «Теперь мы применили изменения и достигли чудесного прогресса». Тем не менее, Intel всё равно должна сделать выбор, какие компоненты она будет в обозримом будущем производить по 7-нм технологии на мощностях сторонних компаний. Решение будет принято в конце этого года или начале следующего.

Роберт Свон назвал три критерия, которыми Intel будет руководствоваться при сортировке компонентов по признаку места производства. Это соответствие графику анонса и его предсказуемости, уровень производительности и экономическая целесообразность. Intel убеждена, что её 7-нм продукты будут лидерами рынка, вне зависимости от того, где они выпускаются. Как уже отмечалось сегодня, в случае необходимости Intel может вернуть отдельные изделия на собственный конвейер, поэтому при разработке всех будущих продуктов такая возможность должна учитываться.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, полупроводники, литография, tsmc
intel, полупроводники, литография, tsmc
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