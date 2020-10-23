Доступный смартфон LG Q52 с квадрокамерой позирует на «живых» фото

В распоряжении интернет-источников оказались «живые» фотографии и данные о технических характеристиках относительно недорогого смартфона LG Q52, презентация которого ожидается в ближайшее время.

Аппарат, уже «засветившийся» на сайтах ряда ведомств, оснащён 6,6-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек. По центру в верхней области этой панели находится одинарная селфи-камера с разрешением 13 млн пикселей.

Основная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию. Это 48-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/1,8, 5-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части корпуса.

«Мозгом» служит процессор MediaTek Helio P35, объединяющий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт (расширяется при помощи карты microSD).

Смартфон оборудован симметричным портом USB Type-C и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Используется аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

На аппарат установлена операционная система Android 10. Новинка будет доступна в цветовых исполнениях Silky White и Silky Red по ориентировочной цене от 250 долларов США.