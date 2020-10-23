Xiaomi придумала гибрид гибкого смартфона-книжки и слайдера

Описание очень необычного смартфона Xiaomi опубликовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA). Не исключено, что подобное устройство появится в ассортименте названного китайского производителя когда-то в будущем.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт об аппарате с гибким дисплеем, в конструкции которого соседствуют форм-факторы книжки и слайдера. Патентные иллюстрации дают представление о возможностях гаджета.

Xiaomi предлагает оснастить устройство большим гибким экраном, складывающимся внутрь корпуса. В разложенном состоянии владелец получит в своё распоряжение небольшой планшет. Причём у этого дисплея нет ни выреза, ни отверстия — он занимает практически всю площадь внутренней поверхности корпуса.

На внешней стороне смартфона располагается безрамочный вспомогательный экран, также лишённый вырезов и отверстий. Эту панель пользователи смогут сдвигать вниз, открывая доступ к двойной фронтальной камере.

Основная камера, заключённая в блок прямоугольной формы с закруглёнными углами, получит четыре оптических компонента, выстроенных в ряд по вертикали. В нижней части корпуса расположится порт USB Type-C.