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Американские санкции не смогли остановить Huawei. Но рост компании замедлился

Несмотря на всю демонстрируемую браваду и декларируемую стойкость компания Huawei всё сильнее увязает в болоте санкций со стороны властей США. Чтобы не заявляло руководство Huawei, цифры квартальных отчётов говорят сами за себя. А говорят они, что после прошлогоднего введения санкций темпы увеличения выручки и рентабельность компании стабильно снижаются и этот процесс набирает силу.

Источник изображения: gizchina.com

Источник изображения: gizchina.com

В сегодняшнем отчёте за третий квартал календарного 2020 года Huawei сообщила, что её выручка составила 217,3 млрд юаней ($31,91 млрд). Это всего на 3,7 % больше, чем она заработала в аналогичный период прошлого года (209,5 млрд юаней).

Лучше всего отрицательная динамика прослеживается с учётом сравнения результатов за первые девять месяцев 2019 и 2020 годов. Так, если в 2019 году с января по сентябрь включительно Huawei выручила 610,8 млрд юаней, то в этом году за такой же отрезок выручка составила 671,3 млрд юаней ($98,57 млрд). Тем самым прирост выручки в этом году составил всего 9,9 %, тогда как год назад этот показатель вырос на 24,4 %.

Другой показатель экономической деятельности Huawei также говорит сам за себя. Рентабельность бизнеса компании за девять месяцев этого года в среднем составила 8 %. В прошлом году она была больше — 8,7 %. Расходы растут, а выручка и прибыль сокращаются.

Компания не раскрывает положительные направления в своём бизнесе. Но ранее в этом году она сообщала, что деятельность в потребительском сегменте, в частности на рынке смартфонов, не отражает поставленных компанией целей. В 2019 году, например, от бизнеса в потребительском сегменте Huawei недополучила $12 млрд выручки, на которые она рассчитывала.

Впрочем, внутренний рынок Китая пока хорошо встречает продукцию Huawei, в отличие от международного рынка, где компании сильно навредил разрыв отношений с Google и потеря доступа к её сервисам. Новым испытанием для Huawei стал запрет на получение продукции от тайваньской компании TSMC. Пока что ещё есть небольшие шансы, что США разрешат TSMC сотрудничать с Huawei, возможно, с некоторыми ограничениями. Но если этого не произойдёт, то компании будет совсем худо.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: huawei technologies, финансовые результаты, санкции
huawei technologies, финансовые результаты, санкции
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