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Видео: интервью с исполнителем роли Майлза и 25 секунд геймплея в новом ролике Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Американский актёр Наджи Джетер (Nadji Jeter) в эксклюзивном интервью представителям Game Informer рассказал о работе над ролью Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

По словам Джетера, он узнал о желании Insomniac Games превратить Майлза в центральную фигуру собственной игры от режиссёра Marvel’s Spider-Man Брайана Интихара (Bryan Intihar) на мероприятии, посвящённом запуску проекта.

Перевоплощение из героя второго плана далось Джетеру нелегко. Актёр регулярно обращался за советом к Юрию Ловенталю (Yuri Lowenthal) — более опытному исполнителю роли Питера Паркера.

В частности, Ловенталь обучил Джетера, как правильно передать раскачивание на паутине, и даже стал своего рода наставником — прямо как Питер по отношению к Майлзу в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

«Люблю Юрия до смерти, чувак. Мы с Юрием такие же (как Майлз и Питер в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — прим.) в реальной жизни, а не только на камере», — поделился Джетер.

В рамках интервью Джетер также рассказал о разнице между Майлзом в прошлой и новой игре, вынужденных уроках испанского и значении роли для себя. Кроме того, в видео (с 4:15 по 4:42) показан свежий отрывок геймплея Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales поступит в продажу 12 ноября текущего года для PS4 и PS5. Недавний ролик Game Informer посвящён изменениям в боевой системе по сравнению с оригинальной Marvel's Spider-Man.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
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