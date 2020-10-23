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Intel начала поставки дискретных видеокарт собственной разработки, на рынке она появится до конца года

Intel в своём отчёте о доходах за третий квартал 2020 года уделила внимание своей грядущей дискретной графике, известной под кодовым названием Intel DG1. Компания сообщила, что начала отгрузку своих первых за более чем два десятилетия дискретных графических ускорителей, под чем подразумевается старт массового производства и поставок партнёрам.

Ожидается, что первый дискретный графический процессор Intel будет продаваться под брендом Iris Xe MAX. Он будет основан на архитектуре Xe LP, и будет нацелен на мобильный рынок. Компании вроде Acer и ASUS уже разработали ультрапортативные компьютеры, которые будут оснащаться этой дискретной графикой. Согласно заявлениям Intel, первые системы с её дискретной графикой поступят в продажу уже совсем скоро, до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что графика Intel нового поколения якобы способна работать в асимметричных связках из нескольких ускорителей. Например, встроенная графика Iris Xe процессора Tiger Lake 11-го поколения могла бы работать в тандеме с дискретным ускорителем на базе той же архитектуры, которая будет продаваться под маркой Iris Xe MAX. Ожидается, что Iris Xe MAX сделает жизнь мобильных видеокарт начального уровня от NVIDIA и AMD крайне сложной.

Заодно Intel заявила о том, что в настоящее время в её лабораториях уже обкатывается полноценная игровая настольная видеокарта Xe-HPG DG2. Когда рынок её увидит — не ясно, но можно предположить, что вряд ли это случится очень скоро.  Ранее Intel заявляла для неё выход в 2021 году. Будем надеяться, AMD и NVIDIA встретят нового соперника во всеоружии, и мы получим достойную конкуренцию в этой области.

Новая видеокарта Intel Iris Xe Max — первый дискретный графический процессор Intel за более чем 20 лет. Владельцы компьютеров в 1990-х наверняка помнят широко разрекламированный в своё время ускоритель Intel 740. Надеемся, новинка её судьбу не повторит.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
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