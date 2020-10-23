Третий навигационный спутник «Глонасс-К» должен отправиться в космос 25 октября

В предстоящее воскресенье, 25 октября, после ряда задержек должен состояться запуск навигационного космического аппарата «Глонасс-К». Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на информацию, полученную от компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва» (ИСС).

«Глонасс-К» — навигационный спутник нового поколения. Помимо навигационных сигналов, аппарат передаёт информацию международной системы поиска и спасания терпящих бедствие КОСПАС-SARSAT. Пополнение орбитальной группировки спутниками этой серии повысит точность навигационных определений системы ГЛОНАСС.

Первый аппарат «Глонасс-К» был выведен на орбиту ещё в 2011 году, второй — в 2014-м. Запуск третьего спутника несколько раз откладывался из-за различных сложностей. И вот теперь сообщается, что его вывод на орбиту состоится до конца текущей недели.

«На космодроме Плесецк начался вывоз ракеты-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-К" на стартовый комплекс. Запуск запланирован на 25 октября», — говорится в сообщении ИСС.

Ранее со спутником были успешно проведены все наземные испытания, в результате которых подтверждены его характеристики и готовность выполнять целевые функции. Гарантированный срок службы на орбите — 10 лет.

Добавим, что сейчас группировка ГЛОНАСС насчитывает 27 космических аппаратов. Из них 24 используются по целевому назначению. Ещё по одному спутнику находятся на этапе лётных испытаний, на техобслуживании и в орбитальном резерве.