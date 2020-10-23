Аудитория приложения для видеоконференцсвязи Cisco Webex превысила 600 млн человек

После того, как компании приступили к закрытию офисов из-за COVID-19, переходя на режим удалённой работы, начали набирать популярность платформы видеоконференцсвязи, позволяющие координировать работу из дома. Это привело к стремительному росту аудитории таких платформ, как Webex компании Cisco, Zoom компании Video Communications и Microsoft Teams.

В частности, приложение Cisco для видеоконференцсвязи Webex в сентябре собрало 590 млн участников, а в этом месяце число его пользователей превысило 600 млн, что почти вдвое больше, чем в марте этого года, когда страны начали вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

По словам Джиту Патела (Jeetu Patel), старшего вице-президента Cisco и генерального менеджера бизнес-группы безопасности и приложений, начавшийся в марте рост аудитории приложения Cisco для видеоконференцсвязи Webex продолжается и по сей день.

В марте в Webex было зарегистрировано 324 млн участников онлайн-совещаний. В апреле Zoom сообщила о 300 млн ежедневных участников, а Teams — о 200 млн пользователей. Эти цифры могут быть несопоставимыми, так как компании могут использовать разные методы подсчёта посетителей.

Zoom и Microsoft отказались сообщить агентству Reuters обновленные данные о количестве пользователей по состоянию на данный момент.

Следует отметить, что Webex и Teams изначально были ориентированы на бизнес-клиентов, в то время как Zoom стремится охватить весь рынок видеоконференцсвязи.