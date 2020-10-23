3DNewsНовости Softwareпрограммное обеспечениеАудитория приложения для видеоконференцс...
Новости Software

Аудитория приложения для видеоконференцсвязи Cisco Webex превысила 600 млн человек

После того, как компании приступили к закрытию офисов из-за COVID-19, переходя на режим удалённой работы, начали набирать популярность платформы видеоконференцсвязи, позволяющие координировать работу из дома. Это привело к стремительному росту аудитории таких платформ, как Webex компании Cisco, Zoom компании Video Communications и Microsoft Teams.

REUTERS/Rafael Marchante

REUTERS/Rafael Marchante

В частности, приложение Cisco для видеоконференцсвязи Webex в сентябре собрало 590 млн участников, а в этом месяце число его пользователей превысило 600 млн, что почти вдвое больше, чем в марте этого года, когда страны начали вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

По словам Джиту Патела (Jeetu Patel), старшего вице-президента Cisco и генерального менеджера бизнес-группы безопасности и приложений, начавшийся в марте рост аудитории приложения Cisco для видеоконференцсвязи Webex продолжается и по сей день.

В марте в Webex было зарегистрировано 324 млн участников онлайн-совещаний. В апреле Zoom сообщила о 300 млн ежедневных участников, а Teams — о 200 млн пользователей. Эти цифры могут быть несопоставимыми, так как компании могут использовать разные методы подсчёта посетителей.

Zoom и Microsoft отказались сообщить агентству Reuters обновленные данные о количестве пользователей по состоянию на данный момент.

Следует отметить, что Webex и Teams изначально были ориентированы на бизнес-клиентов, в то время как Zoom стремится охватить весь рынок видеоконференцсвязи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ПО Cisco Webex для видеоконференций теперь позволяет включать виртуальный фон
Cisco и Samsung — идеальная совместимость в решениях для видеоконференций
Cisco обновляет SecureX и Webex: простота + безопасность
Запуск обновления Windows 10 October 2020 Update может состояться уже сегодня
Платформа «1С:Предприятие» получила поддержку PWA-приложений, ботов и СУБД PostgreSQL 12
Состоялся релиз новой версии Proton 5.13 для запуска Windows-игр в Linux
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: webex, cisco systems, видеоконференцсвязь, приложение
webex, cisco systems, видеоконференцсвязь, приложение
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 181
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 161
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 96
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти 79

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Opera ищет человека, который будет просматривать веб-страницы за €8000
Игровой монитор Xiaomi Fast с диагональю 24,5 дюйма стоит $150
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Microsoft решила отсудить права на бренд Minecraft в России, где он принадлежит «Коломенскому молоку» 28 мин.
Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали список доступных языков для консольных версий игры на территории России 30 мин.
Графические моды и симуляция трассировки лучей: блогер показал в 4К, как может выглядеть ремастер Fallout: New Vegas 45 мин.
Afterparty добралась до Steam и GOG с 20-процентной скидкой 52 мин.
Число подписчиков «Яндекс.Плюс» удвоилось с начала года, превысив 5 млн 2 ч.
Аудитория приложения для видеоконференцсвязи Cisco Webex превысила 600 млн человек 2 ч.
Видео: интервью с исполнителем роли Майлза и 25 секунд геймплея в новом ролике Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3 ч.
Продуктовый, финансовый и системный аналитики. Сколько они зарабатывают и что за данные анализируют? 3 ч.
Разработчики Guilty Gear: Strive подтвердили бесплатный апгрейд до PS5-версии и поддержку кроссплея 4 ч.
Видео: много смертей и немного подробностей в трёхчасовой геймплейной демонстрации Super Meat Boy Forever 4 ч.
Апрель этого года стал золотым временем для продаж ноутбуков в странах Евросоюза. Всё благодаря самоизоляции 20 мин.
Живее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем году 23 мин.
Xiaomi представит мощный смартфон Redmi K30S на следующей неделе 28 мин.
Дешёвые одноразовые беспилотники Skyborg для ВВС США разработает BAE Systems 34 мин.
Intel в два раза расширила ассортимент ноутбуков на 10-нм процессорах Tiger Lake 54 мин.
DJI скоро выпустит Mavic Mini 2 — компактный дрон с камерой 4K 58 мин.
В продаже появились кастомные боковые панели разных цветов для PlayStation 5 2 ч.
Третий навигационный спутник «Глонасс-К» должен отправиться в космос 25 октября 2 ч.
ASUS выпустила ноутбуки M415 и M515 с процессором AMD Ryzen и экраном NanoEdge 2 ч.
Американские санкции не смогли остановить Huawei. Но рост компании замедлился 2 ч.