Дешёвые одноразовые беспилотники Skyborg для ВВС США разработает BAE Systems

Полтора года назад ВВС США начали разрабатывать программу Skyborg, в рамках которой воздушные силы должны обзавестись флотом из недорогих боевых беспилотников. «Небесные киборги» призваны взять на себя сопровождение, защиту и разведку в поддержку пилотируемым боевым самолётам. Это будут боевые расходные единицы, наделённые, тем не менее, зачатками интеллекта для самостоятельной деятельности и работы в рое.

Вчера поздно вечером один из лидеров ВПК США компания BAE Systems сообщила, что получила от ВВС США контракт в размере $400 млн на создание цифрового проекта «одноразового» воздушного боевого беспилотного судна по программе Skyborg. Вероятно, что беспилотники для программы Skyborg будут также разрабатывать другие компании, поскольку контракт с BAE Systems не окончательный и не определённый. Проект BAE будет участвовать в конкурсе на лучшую разработку.

Потребность в недорогих воздушных боевых беспилотных суднах военные объясняют тем, что пилотируемые самолёты новых поколений становятся слишком дорогими и проходят настолько длительный срок от разработки до поставки в войска, что последние партии рискуют устареть ещё до начала эксплуатации. Поэтому уравнять, а лучше превзойти шансы в воздушном бою с современным противником могут помочь сопровождающие пилотируемые самолёты кибернетические суда, потерю которых даже в большом объёме можно безболезненно пережить.

Создание «небесных киборгов» компания BAE Systems сравнивает со штамповкой эсминцев во время Второй мировой войны. Не обладая внушительной огневой мощью, масса этих кораблей защищала конвои, линкоры и авианосцы. Отличие будет в том, и оно огромно, что сегодня эту смертельно опасную задачу возьмут на себя беспилотные аппараты.