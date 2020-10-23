Графические моды и симуляция трассировки лучей: блогер показал в 4К, как может выглядеть ремастер Fallout: New Vegas

Недавно культовой RPG Fallout: New Vegas исполнилось десять лет. На текущий момент визуальная часть игры является изрядно устаревшей, ей не помешал бы «капитальный ремонт». Его решил провести автор YouTube-канала Digital Dreams. Он вооружился множеством разнообразных модификаций и продемонстрировал, как может выглядеть потенциальный ремастер Fallout: New Vegas.

При создании видео блогер установил сборку модов Viva New Vegas. К ней он добавил комплект графических улучшений ENB и прочие сторонние проекты. Энтузиаст также реализовал симуляцию трассировки лучей: видимо, Digital Dreams загрузил ReShade c шейдером RayTraced Global Illumination от Паскаля Гилчера (Pascal Gilcher). Эта комбинация создаёт глобальное освещение в реальном времени, однако другие эффекты рейтрейсинга она не воспроизводит.

Результат получился спорным. С одной стороны, визуально проект действительно похорошел: улучшилось качество текстур окружения и растительности, а освещение стало более мягким, что особенно заметно во время заката. С другой стороны, модификации сильно нагружают компьютер Digital Dreams: в ролике текстуры регулярно появляются в непосредственной близости от игрока. Стоит отметить, что сборка запускалась на ПК с видеокартой MSI Armor GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт.