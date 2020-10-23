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Число подписчиков «Яндекс.Плюс» удвоилось с начала года, превысив 5 млн

Количество подписчиков «Яндекс.Плюс» быстро растёт: с начала текущего года их число, как сообщает российский IT-гигант, увеличилось приблизительно в два раза. В общей сложности «Яндекс.Плюс» выбрали более 5 млн пользователей в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Израиле.

«Яндекс.Плюс» предоставляет доступ к ряду онлайновых сервисов: это, в частности, онлайновый кинотеатр «КиноПоиск HD» и музыкальная служба «Яндекс.Музыка». Кроме того, предоставляется дополнительное хранилище на «Яндекс.Диске».

Подписка также предусматривает дополнительные привилегии. Владельцы «Яндекс.Плюса» получают частичный возврат средств баллами за заказы в «Такси», «Драйве», «Еде», «Лавке» и других сервисах. Эти баллы затем можно тратить на оплату новых заказов.

Стоимость подписки «Яндекс.Плюс» составляет 199 рублей в месяц. Можно также приобрести семейную версию «Плюс Мульти» на четырёх человек за 299 рублей.

«Подписки, с помощью которых ты не только слушаешь музыку и смотришь кино, но и получаешь больше выгоды от повседневных сервисов, только начинают развиваться в стране. Пользователи понимают, что платить 200 рублей в месяц за возможность смотреть и слушать почти всё без ограничений куда выгоднее, чем покупать один фильм за столько же. А если ты в придачу получаешь ещё и скидки и бонусы в сервисах, которыми пользуешься каждый день, подписка быстро начинает себя окупать», — отмечает «Яндекс». 

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, подписка, интернет, музыка, кино
яндекс, подписка, интернет, музыка, кино
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