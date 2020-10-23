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Opera ищет человека, который будет просматривать веб-страницы за €8000

Компания Opera, являющаяся разработчиком одноимённого браузера, объявила о поиске нового сотрудника, который готов просматривать веб-страницы и делиться увиденным с окружающими. Подать заявку на получение должности «человек-браузер» с зарплатой в €8000 за две недели сёрфинга веб-страниц может любой желающий. Информация об этом была опубликована на сайте Opera и в блоге разработчиков.

Согласно опубликованным данным, разработчик популярного браузера готов платить за «просмотр дальних уголков сети и рассказ о самых забавных и странных вещах, которые там будут встречаться». Работодатель также обещает помочь в поиске самого интересного контента.

«Для этой важной роли мы ищем человека, который любит глупые мемы, смотрит видео о детёнышах тюленей и изучает теории заговора. Вам заплатят €8000 за две недели того, чем вы обычно занимаетесь для развлечения», — говорится в сообщении Opera.

Подать заявку на получение заветной должности может любой желающий, но есть несколько ограничений, которые должны учитываться. Соискатель должен быть совершеннолетним, способным свободно общаться на английском языке. Кроме того, для работы необходим компьютер со стабильным интернет-соединением. Чтобы подать заявку, необходимо снять небольшое видео длительностью от 15 до 60 секунд с рассказом о самом интересном опыте взаимодействия с вебом, которое и станет своеобразным резюме.

В результате будет выбран один человек, который в начале следующего года будет активно взаимодействовать с веб-пространством, рассказывая общественности о самых интересных находках. Помимо солидной оплаты Opera также обещает способствовать тому, чтобы сделать из победителя конкурса настоящую интернет-звезду.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: opera, интернет, веб
opera, интернет, веб
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