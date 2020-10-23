Авторы Cyberpunk 2077 анонсировали список доступных языков для консольных версий игры на территории России

CD Projekt RED сообщила о появлении на своём официальном сайте страницы, посвящённой поддержке языков в консольных версиях грядущего ролевого приключения Cyberpunk 2077.

Как объяснили разработчики, набор доступных в Cyberpunk 2077 переводов зависит от региона магазина (PlayStation Store, Microsoft Store) в случае цифровой версии и самой игры в случае розничной.

Получить не предназначенный для своего сегмента PS Store или Microsoft Store комплект локализаций не получится: «Смена региона магазина после приобретения игры не скажется на поддержке языков в игре».

Так как некоторые ретейлеры могут продавать издания для других территорий, в CD Projekt RED советуют обращать внимание на регион приобретаемой версии: на дисках для PS4, например, код указан на корешке коробки.

Так, Россия попала в одну группу с Великобританией, странами восточной Европы (Польша, Украина, Белоруссия и другие), Азии (Казахстан, Узбекистан, Индия и другие), Ближнего Востока (Израиль) и Африки.

На перечисленных территориях можно будет включить озвучение на английском, русском и польском, а текст — на русском, чешском, венгерском, английском, польском, арабском и турецком.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября на PC, PS4, Xbox One, а также в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Ранее разработчики подтвердили, что во всех дубляжах игры, включая русский, будет синхронизация губ с речью.