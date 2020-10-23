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Xiaomi представит мощный смартфон Redmi K30S на следующей неделе

Сетевые источники сообщают о том, что на предстоящий вторник, 27 октября, китайская компания Xiaomi наметила презентацию производительного смартфона — аппарата Redmi K30S с поддержкой мобильных сетей 5G.

Как мы сообщали ранее, Redmi K30S станет последним представителем семейства аппаратов Redmi K30. Недавно устройство появилось в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) под обозначением M2007J3SC.

В основу смартфона ляжет мощная модель Xiaomi MI 10T. Аппарат Redmi K30S получит процессор Snapdragon 865, функционирующий в тандеме с модемом 5G. Максимальная конфигурация предусматривает наличие 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 512 Гбайт.

Устройство будет снабжено 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с соотношением сторон 20:9 и разрешением 2400 × 1080 точек. Частота обновления этой панели составит 144 Гц. В небольшом экранном отверстии расположится фронтальная 20-мегапиксельная камера.

В состав тыльной камеры войдут 64-мегапиксельный основной модуль, 13-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и 5-мегапиксельный датчик. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, redmi, смартфон
xiaomi, redmi, смартфон
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