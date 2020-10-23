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Живее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем году

Успехи Intel в освоении массового производства 10-нм продукции выразились не только в увеличении объёмов выпуска на 30 % к концу третьего квартала. Многие из готовящихся к анонсу в следующем году 10-нм изделий уже начали поставляться в виде инженерных образцов. На этом фоне почти незамеченным осталось признание главы Intel о преобладании 14-нм продукции в структуре поставок будущего года.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

К недостаткам быстрого перехода на 10-нм технологию представители Intel относят возросшие затраты, характерные для начального периода технологической миграции. Они подрывают операционную прибыль компании, что наблюдалось и в третьем квартале. В следующем году, как пояснил Роберт Свон (Robert Swan), существенная часть поставляемой Intel продукции будет по-прежнему выпускаться с использованием 14-нм технологии. Глава компании нашёл в этом свои плюсы: оборудование для выпуска 14-нм изделий либо давно себя окупило, либо сделает это в следующем году. Соответственно, производственные издержки Intel подобное «долгожительство» влияет положительно.

В условиях растущей конкуренции это важно. Говоря о соперничестве с AMD, глава Intel признал, что противостояние усилилось во втором полугодии, но при этом не произошло ничего, к чему процессорный гигант не был бы готов. Словом, ситуация развивалась в соответствии с ожиданиями Intel. Если при этом и можно говорить о давлении со стороны AMD, то оно больше чувствуется не по цене, а по структуре ассортимента продукции.

По всей видимости, в этом контексте представители Intel имеют в виду слабость позиций компании в сегменте процессоров с небольшим количеством ядер, которые сейчас востребованы в мобильном секторе из-за возросшего спроса на недорогие ноутбуки для учащихся. Но даже в этом сегменте рынка Intel рассчитывает вернуть себе часть утраченных позиций ещё до конца текущего года. Компания могла бы поставить и больше подобных процессоров, поскольку спрос это позволял, но она была ограничена в производственных возможностях, как признался Роберт Свон.

Стремление Intel опираться в 2021 году преимущественно на 14-нм техпроцесс говорит ещё об одном нюансе — на первый квартал намечен анонс потребительских процессоров Rocket Lake с адаптированной под специфику 14-нм технологии архитектурой вычислительных ядер Willow Cove. На квартальной конференции эти процессоры не упоминались ни в презентационных материалах, ни в комментариях представителей Intel. И всё же, доминирование 14-нм продуктов будет явно осуществляться с их непосредственным участием, поэтому этот не совсем удобный для упоминания перед инвесторами факт руководство Intel пытается не выпячивать.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, rocket lake, литография, amd
intel, rocket lake, литография, amd
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