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Апрель этого года стал золотым временем для продаж ноутбуков в странах Евросоюза. Всё благодаря самоизоляции

Традиционно всплеск покупательской активности жителей Европейского Союза на рынке ноутбуков приходился на ноябрь каждого года. Этот год стал особенным, в чём виновно распространение коронавируса COVID-19. В первые месяцы года мир замер и с любопытством наблюдал, что происходит в Китае, а потом, как прорвало.

Сегодня статистическое бюро Европейского Союза опубликовало данные по импорту ноутбуков в страны-члены этого объединения. Выяснилось, что пока пик завоза ноутбуков пришёлся на апрель. Поскольку обнародованные данные учитывают статистику по июль включительно, ничто не мешает в ноябре этого года ожидать новый и ещё больший всплеск на данном рынке.

Как мы не раз отмечали, а свежая статистика Евростата наглядно это подтверждает, самоизоляция и перевод сотрудников на удалённую работу вызвали среди населения, компаний и организаций необходимость в массовых закупках персональной вычислительной техники, прежде всего — ноутбуков.

На долю Китая, как сообщается, пришлось около 90 % импорта как в 2019 году, так и в 2020. За первые семь месяцев 2019 года импорт мобильных ПК из Поднебесной составил 12,1 млрд евро. За те же семь месяцев текущего 2020 года импорт вырос на 19 % до отметки 14,4 млрд евро. Сильнее всего среди шести основных стран-импортёров ноутбуков показал рост Вьетнам, поставки из которого в страны ЕС выросли на 31 % или с 0,5 млрд евро до 0,6 млрд евро.

Рост импорта ноутбуков свыше 30 % зафиксирован только в двух странах-членах ЕС: Румынии (38 %) и Дании (35 %). В девяти странах импорт вырос на 20–30 %, и в ещё девяти — на 10–20 % (см диаграмму выше). В шести странах рост импорта составил от 2 % до 10 %. Единственной страной, в которой импорт ноутбуков сократился, стала Эстония.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика,
Теги: аналитика, ес, ноутбуки, поставки, рынок
аналитика, ес, ноутбуки, поставки, рынок
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