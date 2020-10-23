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Eurogamer показал ещё один динамичный отрывок игрового процесса Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Журналисты портала Eurogamer опубликовали на официальном YouTube-канале издания видео с новым отрывком игрового процесса Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Будьте внимательны, в тексте и видео ниже присутствуют спойлеры.

По словам звучащей на заднем плане главы видеораздела Eurogamer Ифы Уилсон (Aoife Wilson), сотрудникам портала в недалёком прошлом удалось взглянуть на первые 25 минут предстоящего супергеройского боевика Insomniac Games.

Сопряжённый с впечатлениями Уилсон от увиденного рассказ изобилует уже освещёнными в материалах Game Informer моментами, поэтому сосредоточимся на новой информации.

Eurogamer продемонстрировал ранее скрывавшуюся от публичного взора геймплейную секцию, в рамках которой Майлз и Питер преследуют вырвавшегося из заключения Носорога.

Погоня приводит героев в торговый центр: Майлзу приходится буквально «рулить» вышедшим из-под контроля суперзлодеем, пока Питер спасает попадающихся на пути парочки зевак.

Без QTE дело не обойдётся

Без QTE дело не обойдётся

Уилсон тоже не удалось выяснить у Insomniac Games, придётся ли Майлзу сражаться со своим дядей (злодеем Бродягой), но, судя по неосторожной публикации Наджи Джетера (Nadji Jeter), в игре он как минимум появится.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября текущего года на PS4 и PS5. В недавнем интервью Game Informer Джетер, исполняющий роль Майлза, рассказал о работе над перевоплощением в персонажа.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
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