Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 с массой обновлений и улучшений

Canonical выпустила десктопный и серверный дистрибутивы Ubuntu 20.10 с кодовым именем «Groovy Gorilla», получившие немало любопытных улучшений. Уже сейчас доступны для загрузки готовые тестовые образы Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin.

Опубликованные дистрибутивы включают в себя обновлённые приложения. Рабочий стол обновился до версии GNOME 3.38, а ядро Linux — до версии 5.8. В состав сборок также включены обновлённые GCC 10, LLVM 11, OpenJDK 11, Rust 1.41, Python 3.8.6, Ruby 2.7.0, Perl 5.30, Go 1.13 и PHP 7.4.9. Обновление получили и системные компоненты, такие как glibc 2.32, PulseAudio 13, BlueZ 5.55, NetworkManager 1.26.2, QEMU 5.0 и Libvirt 6.6. В сборки также включена новая версия пакета офисных приложений LibreOffice 7.0.

В новой Ubuntu разработчики реализовали поддержку плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi Compute Module 4, для которых выпущена отдельная сборка с оптимизированной редакцией Ubuntu Desktop. Кроме того, поддержка Raspberry Pi 4 появилась в стандартной версии Ubuntu Server.

Среди других изменений следует отметить переход на использование по умолчанию пакетного фильтра nftable, а также включение в инсталлятор Ubuntu опции активации аутентификации в Active Directory. Из основного состава исключён пакет popularity-contest, который использовался для сбора и передачи в анонимизированном виде телеметрии о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. Кроме того, доступ к утилите /usr/bin/dmesg теперь есть только у пользователей, состоящих в группе “adm”.

Стоит отметить, что Ubuntu Server и другие опубликованные сборки также получили немало обновлений.