3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...iPhone 12 не собрали традиционные очеред...
Новости Hardware

iPhone 12 не собрали традиционные очереди под магазинами Apple

В пятницу во многих странах стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В Китае, втором по величине для Apple рынке, новинки с поддержкой 5G вызвали большой интерес у местных пользователей. Тем не менее, в отличие от прошлых лет в этот раз больших очередей у магазинов Apple в деловом центре Шанхая не наблюдается, так как большая часть продаж переместилась в онлайн.

ALY SONG/REUTERS

ALY SONG/REUTERS

По данным онлайн-ретейлера JD.com, в первый день после анонса предварительные заказы на все четыре модели серии iPhone 12 составили 1,6 млн штук.

Сообщается, что Apple предприняла меры, что избежать из-за пандемии больших очередей и тесных контактов между людьми в своих розничных точках в день выхода iPhone 12. В частности, Apple сейчас предлагает так называемое «экспресс-обслуживание», которая позволяет пользователям забирать заказы на iPhone без тесного контакта с другими покупателями. По крайней мере, в 20 магазинах в США и Европе доступны «экспресс-отделения» с рядами прилавков, разделённых плексигласом.

ALY SONG/REUTERS

ALY SONG/REUTERS

В дополнение к увеличению к концу месяца «экспресс-магазинов» ещё на 30 штук, Apple, как сообщает Business Insider, намерена предотвратить формирование длинных очередей перед магазинами, предоставив клиентам в очереди возможность бронирования, чтобы те могли забрать свои iPhone в более позднее время.

AFP

AFP

Некоторые магазины вообще не предлагают выбор и покупку в помещении. Например, магазин Apple в районе Юнион-сквер в Сан-Франциско потребовал от покупателей оформить предварительный заказ, чтобы купить модель iPhone 12 или iPhone 12 Pro в пятницу.

Там, где можно купить смартфон с личным присутствием, по-прежнему действуют протоколы Apple по поводу коронавируса. Покупатели должны быть в маске, а у входа в магазин у них проверят температуру. Также будет ограничено количество покупателей, находящихся одновременно в торговых точках Apple, наряду с выполнением правил социального дистанцирования.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Пользователи iPhone 12 смогут обновлять iOS через 5G-сети. Прежние iPhone можно обновить только по Wi-Fi
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Xiaomi представила самую быструю в мире технологию беспроводной зарядки смартфонов
Первым китайским смартфоном на базе Snapdragon 875 станет Xiaomi Mi 11
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: apple, apple iphone, смартфон, коронавирус
apple, apple iphone, смартфон, коронавирус
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 184
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 161
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 96
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти 79

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Intel удалось устранить проблему, вызвавшую задержку с освоением 7-нм техпроцесса
Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft 4 мин.
Том Холланд предстал в образе Нейтана Дрейка: производство экранизации Uncharted в разгаре 46 мин.
На Nintendo Switch выйдет самая первая часть JRPG-франшизы Fire Emblem 54 мин.
OpenCritic раскрыл дату и время публикации первых обзоров Watch Dogs: Legion 2 ч.
На Series S лучше, чем на One X: объявлены технические подробности Gears Tactics на консолях Xbox 3 ч.
Анонсирован двухмерный экшен-платформер DeathStick для ПК и Nintendo Switch 3 ч.
Слухи: люди, причастные к созданию Silent Hill, работают над новой игрой — вероятно, следующей частью серии 3 ч.
Eurogamer показал ещё один динамичный отрывок игрового процесса Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3 ч.
Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 с массой обновлений и улучшений 3 ч.
Система подбора игроков и многоуровневая сложность: хоррор-шутер GTFO получил крупнейшее обновление 3 ч.
Строгий ПК-корпус Deepcool CL500 4F AP оборудован четырьмя ARGB-вентиляторами 15 мин.
Рендеры демонстрируют смартфон Samsung Galaxy S21+ со всех сторон 36 мин.
IoT-датчики Cisco помогут наладить мониторинг помещений и объектов IT-инфраструктуры 2 ч.
Tesla отозвала в Китае 30 тысяч автомобилей из-за проблем с подвеской 2 ч.
Ryzen 5 5600X перехватил звание «лидер однопотока» в тесте Passmark, обогнав Core i9-10900K на 10 % 2 ч.
Российские учёные придумали, как делать металлические стёкла для гаджетов 2 ч.
За право взойти на игровой трон Acer Predator Thronos Air придётся заплатить 2 000 000 рублей 2 ч.
Huawei придумала смартфон, очень похожий на раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 3 ч.
iPhone 12 не собрали традиционные очереди под магазинами Apple 3 ч.
Апрель этого года стал золотым временем для продаж ноутбуков в странах Евросоюза. Всё благодаря самоизоляции 4 ч.