iPhone 12 не собрали традиционные очереди под магазинами Apple

В пятницу во многих странах стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В Китае, втором по величине для Apple рынке, новинки с поддержкой 5G вызвали большой интерес у местных пользователей. Тем не менее, в отличие от прошлых лет в этот раз больших очередей у магазинов Apple в деловом центре Шанхая не наблюдается, так как большая часть продаж переместилась в онлайн.

По данным онлайн-ретейлера JD.com, в первый день после анонса предварительные заказы на все четыре модели серии iPhone 12 составили 1,6 млн штук.

Сообщается, что Apple предприняла меры, что избежать из-за пандемии больших очередей и тесных контактов между людьми в своих розничных точках в день выхода iPhone 12. В частности, Apple сейчас предлагает так называемое «экспресс-обслуживание», которая позволяет пользователям забирать заказы на iPhone без тесного контакта с другими покупателями. По крайней мере, в 20 магазинах в США и Европе доступны «экспресс-отделения» с рядами прилавков, разделённых плексигласом.

В дополнение к увеличению к концу месяца «экспресс-магазинов» ещё на 30 штук, Apple, как сообщает Business Insider, намерена предотвратить формирование длинных очередей перед магазинами, предоставив клиентам в очереди возможность бронирования, чтобы те могли забрать свои iPhone в более позднее время.

Некоторые магазины вообще не предлагают выбор и покупку в помещении. Например, магазин Apple в районе Юнион-сквер в Сан-Франциско потребовал от покупателей оформить предварительный заказ, чтобы купить модель iPhone 12 или iPhone 12 Pro в пятницу.

Там, где можно купить смартфон с личным присутствием, по-прежнему действуют протоколы Apple по поводу коронавируса. Покупатели должны быть в маске, а у входа в магазин у них проверят температуру. Также будет ограничено количество покупателей, находящихся одновременно в торговых точках Apple, наряду с выполнением правил социального дистанцирования.