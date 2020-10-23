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Анонсирован двухмерный экшен-платформер DeathStick для ПК и Nintendo Switch

Компания HypeTrain Digital и студия TeamNora Games анонсировали пиксельный двухмерный экшен-платформер DeathStick с «уникальной механикой переключения мира».

Действие DeathStick разворачивается в таинственном мире Ааркалия. Юная девушка Мако пытается остановить ритуал пробуждения древнего божества и спасти свой дом от уничтожения. Для этого ей придётся отправиться в длительное приключение.

Мако умеет перемещаться в другое измерение, где пространство перевёрнуто на 180 градусов. Так она способна пройти там, где раньше не могла, и открыть совершенно новые места. Но в обоих мирах девушку поджидают многочисленные враги. С ними героиня умеет расправляться в ближнем и дальнем бою, а также на земле и в воздухе. Разработчик отмечает, что боевая система игры построена на комбо.

DeathStick выйдет на ПК и Nintendo Switch в третьем квартале 2022 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Nintendo,
Теги: deathstick, hypetrain digital, teamnora games, экшен-платформер
deathstick, hypetrain digital, teamnora games, экшен-платформер
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