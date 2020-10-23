OpenCritic раскрыл дату и время публикации первых обзоров Watch Dogs: Legion

Агрегатор OpenCritic у себя на сайте раскрыл дату и время снятия запрета на публикацию обзорных материалов по хакерскому экшену в открытом мире Watch Dogs: Legion от Ubisoft Toronto.

По данным OpenCritic, первые рецензии на Watch Dogs: Legion появятся 28 октября в 14:00 по московскому времени, то есть почти за сутки до официального релиза амбициозного боевика.

Впрочем, в некоторых регионах Watch Dogs: Legion поступит в продажу заметно раньше. Например, на территории Новой Зеландии разница между публикацией рецензий и премьерой составит всего час.

Несмотря на столь незначительный разрыв между двумя событиями в случае с Новой Зеландией, из общей картины ситуация не выбивается: обзоры Assassin’s Creed Odyssey тоже в своё время начинали публиковать незадолго до выхода.

Ранее для продвижения Watch Dogs: Legion в Ubisoft решили организовать своеобразный «взлом» страниц своих игр в Microsoft Store. На обложках Assassin’s Creed Odyssey, Far Cry 5, For Honor и других проектов появился хакер DedSec в свиной маске.

Watch Dogs: Legion поступит в продажу 29 октября для PC (Uplay, Epic Games Store), PS4, Xbox One и в Google Stadia. Системные требования игры с недавних пор включают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Релиз Watch Dogs: Legion на консолях следующего поколения ожидается одновременно с их запуском: 10 ноября — на Xbox Series X и S, а 12 ноября — на PS5. Ранее Ubisoft огласила технические особенности этих версий проекта.