На Series S лучше, чем на One X: объявлены технические подробности Gears Tactics на консолях Xbox

Студия The Coalition рассказала изданию The Verge, что пошаговая тактика Gears Tactics воспроизводится на Xbox Series X в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Примечательно, что для кинематографических сцен игроки смогут выбрать между 30 и 60 кадрами в секунду «не по соображениям производительности, а из личного вкуса».

Об этом рассказал технический директор The Coalition Кэм Макрей (Cam McRae). Что касается Xbox Series S, игра будет работать в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду. На Xbox One X у пользователей будет выбор между 4K при 30 кадрах в секунду или 1440p при 60 кадрах в секунду. Базовая модель Xbox One сможет воспроизводить пошаговую тактику в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Несмотря на то, что приведённые технические характеристики Gears Tactics на Xbox Series S и Xbox One X идентичны (в одном из вариантов), Макрей утверждает, что по нескольким причинам игра лучше выглядит на новой консоли.

«Она лучше на Series S, — сказал он. — Визуально лучше — такое же разрешение, та же частота кадров, но ЦП в Series S и Series X сильно лучше, благодаря чему у нас гораздо больше возможностей отрисовывать больше деталей. Несмотря на то, что за это отвечает графический процессор, нам всё равно нужно обрабатывать всё через ЦП. Так что на Xbox One X в режиме производительности вы увидите не такую же хорошую графику, как на Series S».

Gears Tactics выйдет на Xbox One, Xbox Series X и Series S 10 ноября с новым контентом, который появится на ПК в тот же день.