Tesla отозвала в Китае 30 тысяч автомобилей из-за проблем с подвеской

Производитель электромобилей Tesla отозвал около 30 тысяч импортированных в Китай из США автомобилей Model S и Model X. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Государственную администрацию по регулированию рынка в Китае. Причиной стали проблемы с подвеской.

Все отозванные авто были произведены в период с 2013 по 2018 год. По данным Bloomberg, это — большая часть проданных электромобилей за этот период. У товара нашли два разных потенциальных дефекта подвески, а у некоторых экземпляров они присутствуют одновременно. О чём конкретно идёт речь, не уточняется.

Проблема касается лишь импортированных электрокаров и не затрагивает новые авто, которые начали производиться в Китае в 2020 году. После запуска завода в Шанхае импорт автомобилей в Китай сократился до нескольких сотен в месяц. По словам вице-президента Tesla, максимальная мощность нового производства составляет до 150 тысяч электромобилей ежегодно.

Ранее Tesla опубликовала квартальный отчёт. Согласно ему, компания пятый квартал подряд работает без убытков, а прибыль за год выросла на 22%. В итоге, акции компании подорожали на 5 %.