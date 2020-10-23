3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Tesla отозвала в Китае 30 тысяч автомоби...
Новости Hardware

Tesla отозвала в Китае 30 тысяч автомобилей из-за проблем с подвеской

Производитель электромобилей Tesla отозвал около 30 тысяч импортированных в Китай из США автомобилей Model S и Model X. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Государственную администрацию по регулированию рынка в Китае. Причиной стали проблемы с подвеской.

Tesla

Tesla

Все отозванные авто были произведены в период с 2013 по 2018 год. По данным Bloomberg, это — большая часть проданных электромобилей за этот период. У товара нашли два разных потенциальных дефекта подвески, а у некоторых экземпляров они присутствуют одновременно. О чём конкретно идёт речь, не уточняется.

Проблема касается лишь импортированных электрокаров и не затрагивает новые авто, которые начали производиться в Китае в 2020 году. После запуска завода в Шанхае импорт автомобилей в Китай сократился до нескольких сотен в месяц. По словам вице-президента Tesla, максимальная мощность нового производства составляет до 150 тысяч электромобилей ежегодно.

Ранее Tesla опубликовала квартальный отчёт. Согласно ему, компания пятый квартал подряд работает без убытков, а прибыль за год выросла на 22%. В итоге, акции компании подорожали на 5 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Квартальный отчёт Tesla воодушевил аналитиков: акции компании подскочили в цене на 5 %
Tesla будет производить перспективные аккумуляторы под Берлином, и будет применять их во всех продуктах
Полный автопилот Tesla подорожает на $2000 с понедельника
Показатели Tesla бьют рекорды: производство электромобилей выросло в полтора раза
Немцы полюбили Tesla. Она стала единственным автопроизводителем в Германии, у кого в этом году выросли продажи
В России показан прототип аэромобиля с дальностью полёта до 600 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, tesla model s, tesla model x
tesla, tesla model s, tesla model x
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 184
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 161
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 96
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти 79

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Intel удалось устранить проблему, вызвавшую задержку с освоением 7-нм техпроцесса
Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft 4 мин.
Том Холланд предстал в образе Нейтана Дрейка: производство экранизации Uncharted в разгаре 46 мин.
На Nintendo Switch выйдет самая первая часть JRPG-франшизы Fire Emblem 54 мин.
OpenCritic раскрыл дату и время публикации первых обзоров Watch Dogs: Legion 2 ч.
На Series S лучше, чем на One X: объявлены технические подробности Gears Tactics на консолях Xbox 3 ч.
Анонсирован двухмерный экшен-платформер DeathStick для ПК и Nintendo Switch 3 ч.
Слухи: люди, причастные к созданию Silent Hill, работают над новой игрой — вероятно, следующей частью серии 3 ч.
Eurogamer показал ещё один динамичный отрывок игрового процесса Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3 ч.
Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 с массой обновлений и улучшений 3 ч.
Система подбора игроков и многоуровневая сложность: хоррор-шутер GTFO получил крупнейшее обновление 3 ч.
Строгий ПК-корпус Deepcool CL500 4F AP оборудован четырьмя ARGB-вентиляторами 15 мин.
Рендеры демонстрируют смартфон Samsung Galaxy S21+ со всех сторон 36 мин.
IoT-датчики Cisco помогут наладить мониторинг помещений и объектов IT-инфраструктуры 2 ч.
Tesla отозвала в Китае 30 тысяч автомобилей из-за проблем с подвеской 2 ч.
Ryzen 5 5600X перехватил звание «лидер однопотока» в тесте Passmark, обогнав Core i9-10900K на 10 % 2 ч.
Российские учёные придумали, как делать металлические стёкла для гаджетов 2 ч.
За право взойти на игровой трон Acer Predator Thronos Air придётся заплатить 2 000 000 рублей 2 ч.
Huawei придумала смартфон, очень похожий на раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 3 ч.
iPhone 12 не собрали традиционные очереди под магазинами Apple 3 ч.
Апрель этого года стал золотым временем для продаж ноутбуков в странах Евросоюза. Всё благодаря самоизоляции 4 ч.