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На Nintendo Switch выйдет самая первая часть JRPG-франшизы Fire Emblem

Компания Nintendo объявила о том, что Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light — самая первая часть тактической серии — выйдет на Nintendo Switch 4 декабря и будет доступна для покупки в течение ограниченного времени.

В этом году серии исполнилось 30 лет. Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light вышла на Nintendo Entertainment System 20 апреля 1990 года на территории Японии. В ней рассказывается история приключений принца по имени Марс, который пытается заполучить священный меч Фалькион и мистический щит со Знаком огня ради возрождения мира в королевстве Арканея. Примечательно, что с персонажем западные игроки впервые познакомились только в файтинге Super Smash Bros., поскольку проект так и не вышел за пределами родной страны.

Зато теперь Nintendo решила впервые выпустить Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light для поклонников и новых игроков с переводом на английский. Кроме того, версия проекта для Nintendo Switch похвастается функциями перемотки времени и сохранения.

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light будет доступна для покупки в Nintendo eShop до 31 марта 2021 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Стратегия, Nintendo,
Теги: fire emblem: shadow dragon & the blade of light, fire emblem, nintendo, jrpg, тактика
fire emblem: shadow dragon & the blade of light, fire emblem, nintendo, jrpg, тактика
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