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Рендеры демонстрируют смартфон Samsung Galaxy S21+ со всех сторон

В начале этой недели в Интернете появились качественные рендеры двух из трёх представителей семейства флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. А теперь ресурс MySmartPrice устранил оставшийся пробел, показав на изображениях третий аппарат.

В новую серию, если верить имеющимся данным, войдут модели Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все они получат качественный экран, многомодульную камеру и поддержку сетей 5G.

Ранее на рендерах были показаны устройства Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra. А теперь можно со всех сторон взглянуть на смартфон Galaxy S21+, который займёт промежуточное положение между двумя собратьями.

Аппарат получит традиционный плоский дисплей и тройную основную камеру с модулями, выстроенными в ряд по вертикали. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии по центру в верхней области экрана.

На одной из боковых граней можно видеть физические кнопки управления, снизу — симметричный порт USB Type-C. Ходят слухи, что для смартфонов Galaxy S21 может быть предусмотрена поддержка пера S Pen, но слот для его хранения в корпусе отсутствует.

Ресурс MySmartPrice сообщает, что Galaxy S21+ получит 6,7-дюймовый дисплей. Называются размеры смартфона — 161,5 × 75,6 × 7,85 мм. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4660 мА·ч. Анонс всех новинок ожидается в январе. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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