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Том Холланд предстал в образе Нейтана Дрейка: производство экранизации Uncharted в разгаре

У фильма по мотивам видеоигровой серии Uncharted долгая и неприятная история, но в начале этого года список актёров и съёмочная группа были окончательно утверждены. Главную роль в картине играет молодой Том Холланд (Tom Holland), и он недавно опубликовал первый свой снимок в образе Нейтана Дрейка.

Как было объявлено уже давно, первый фильм по мотивам Uncharted будет посвящён приключению молодого Нейтана Дрейка. И, похоже, Том Холланд хорошо подходит под этот образ. Впрочем, каждый решит для себя сам:

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It’s nice to meet you, I’m Nate. #uncharted

Публикация от Tom Holland (@tomholland2013)

Кроме Холланда, в картине снимаются Марк Уолберг (Mark Wahlberg) в роли Салли, София Тейлор Али (Sophia Taylor Ali) в роли Хлои Фрейзер, а также Антонио Бандерас (Antonio Banderas) и Тати Габриэль (Tati Gabrielle). Режиссёр фильма — Рубен Флейшер («Зомбилэнд», «Веном»), сценарист — команда из Арта Маркума (Art Marcum) и Мэтта Хэллоуэя («Железный человек», «Каратель: Территория войны»).

В других новостях касательно экранизации: актёр озвучения Нейтана Дрейка в играх серии Нолан Норт (Nolan North) рассказал, что был на съёмочной площадке и встретился с Холландом. «Как в зеркало посмотрел», — прокомментировал он.

Премьера картины назначена на июль 2021 года.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Боевик,
Теги: uncharted, sony interactive entertainment, naughty dog, экранизация
uncharted, sony interactive entertainment, naughty dog, экранизация
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