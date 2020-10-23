Слухи: Paypal ведёт переговоры о покупке компаний, занимающихся криптовалютой

PayPal рассматривает варианты по покупке компаний, которые оказывают услуги в сфере криптовалюты. Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предположительно, платёжный сервис может приобрести BitGo, которая занимается созданием и обслуживанием криптокошельков. Издание утверждает, что сейчас стороны ведут переговоры и могут объявить о сделке в ближайшие несколько недель. Потенциальная сумма покупки не называется. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что сделку могут отменить, если PayPal найдёт более подходящий вариант. Какие основные параметры покупки, не уточняется.

21 октября PayPal разрешила своим клиентам покупать и продавать криптовалюту. Компания заявила, что пользователи из США получат доступ к новым функциям в ближайшие несколько недель. В 2021 году платёжная система намерена добавить соответствующие опции в платёжный сервис Venmo и сделать их доступными в других странах.

После этого стоимость BitCoin выросла на 8 % и достигла отметки в $12 817. Это рекорд для криптовалюты в 2020 году.