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Строгий ПК-корпус Deepcool CL500 4F AP оборудован четырьмя ARGB-вентиляторами

Компания Deepcool представила корпус CL500 4F AP для построения игровой станции со строгим, но в то же время элегантным обликом, а также хорошей вентиляцией. В новинке можно использовать материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Корпус получил сетчатую фронтальную панель, декорированную в виде решётки. За ней скрываются три 120-миллиметровых вентилятора с адресуемой ARGB-подсветкой. Ещё один такой же кулер установлен сзади. Управлять работой подсветки можно с помощью специальной кнопки или через совместимую системную плату.

Габариты изделия составляют 473 × 226 × 519 мм. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое отлично просматривается внутренняя компоновка. При необходимости может быть задействовано жидкостное охлаждение с фронтальным 360-мм радиатором, верхним радиатором формата 240 мм и тыльным радиатором на 120 мм.

Есть место для семи карт расширения, включая графические ускорители длиной до 330 мм. Можно задействовать по два накопителя типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм.

На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0 Type-A и стандартное аудиогнездо. Весит новинка приблизительно 8,4 кг. Сведений об ориентировочной цене пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: deepcool, корпус
deepcool, корпус
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