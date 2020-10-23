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Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+

Вчера китайский техногигант Huawei официально представил смартфоны серии Huawei Mate 40. Все устройства семейства основаны на фирменном 5-нм чипсете HiSilicon Kirin 9000, который показывает превосходную производительность. Как подтверждение, процессор возглавил рейтинг AI Benchmark.

gizmochina.com

gizmochina.com

Стоит отметить, что наряду с Kirin 9000 компания Huawei представила и более доступную модификацию чипсета под названием Kirin 9000E. Он отличается от старшей модели наличием одного производительного и одного энергоэффективного ядер нейронного процессора, в то время как базовый Kirin 9000 может похвастаться двумя мощными ядрами и одним энергосберегающим. Кроме того, в Kirin 9000E количество ядер графического чипа уменьшено до 22 против 24 у старшего брата.

gizmochina.com

gizmochina.com

В целом, нейронный блок Kirin 9000 действительно выделяется высокой производительностью в задачах ИИ. После своего выхода он возглавил рейтинг AI Benchmark с показателем 148 баллов, обойдя чипы MediaTek Dimensity 1000+ и Qualcomm Snapdragon 865+. Напомним, что помимо «нейронных» ядер NPU в состав Kirin 9000 входит четыре процессорных ядра Cortex-A77 и четыре Cortex-A55. Графический чип содержит 24 ядра Mali-G78. Кроме того, чипсет может похвастаться самым производительным 5G-модемом собственной разработки Huawei.

По заявлениям Huawei, Kirin 9000 содержит на 30 процентов больше транзисторов, чем Apple A14 Bionic. Кроме того, он превосходит Snapdragon 865+ на 240 процентов по производительности NPU и обеспечивает в два раза более высокую скорость передачи данных, чем 5G-модем Snapdragon X55.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разгон и замеры производительности системы, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: производительность, процессор, чипсет, huawei, kirin
производительность, процессор, чипсет, huawei, kirin
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