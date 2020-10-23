Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft

Студия Mojang объявила о том, что с начала 2021 года пользователям потребуется учётная запись Microsoft для игры в Minecraft и другие проекты разработчика в будущем. Изменения также коснутся Minecraft Java Edition. Игроки, не соблюдающие новое правило, в дальнейшем не смогут войти в систему.

Те, у кого есть учётная запись Microsoft, смогут просто объединить её с аккаунтом Mojang Studios. Однако пользователям, у которых есть несколько копий Minecraft Java Edition, необходимо будет перенести каждую из них в отдельную запись Microsoft. Чтобы ответить на важные вопросы, студия открыла страницу с FAQ.

По словам Mojang, этот шаг позволит повысить безопасность, поскольку учётные записи Microsoft имеют функцию двухфакторной аутентификации и родительского контроля. Разработчик указал, что в результате все игры вселенной Minecraft будут подключены к одному аккаунту.

«В настоящее время у нас есть только Minecraft и Minecraft Dungeons, но кто знает, что мы будем делать дальше? — прокомментировала Mojang Studios. — Думайте об этом как о переезде; когда вы вырастаете из одного места, то переходите к следующему. Это сопровождается перевозкой вещей, но, поселившись в новом доме, вы понимаете, что готовы сделать так хоть десять раз только ради дополнительной комнаты, которая у вас теперь есть».

Ранее в этом году Microsoft объявила о том, что продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий, а сама Mojang изменила название на Mojang Studios, поскольку занимается теперь не одной игрой.