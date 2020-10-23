3DNewsНовости SoftwareПриключениеMojang обязала всех ПК-игроков Minecraft...
Новости Software

Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft

Студия Mojang объявила о том, что с начала 2021 года пользователям потребуется учётная запись Microsoft для игры в Minecraft и другие проекты разработчика в будущем. Изменения также коснутся Minecraft Java Edition. Игроки, не соблюдающие новое правило, в дальнейшем не смогут войти в систему.

Те, у кого есть учётная запись Microsoft, смогут просто объединить её с аккаунтом Mojang Studios. Однако пользователям, у которых есть несколько копий Minecraft Java Edition, необходимо будет перенести каждую из них в отдельную запись Microsoft. Чтобы ответить на важные вопросы, студия открыла страницу с FAQ.

По словам Mojang, этот шаг позволит повысить безопасность, поскольку учётные записи Microsoft имеют функцию двухфакторной аутентификации и родительского контроля. Разработчик указал, что в результате все игры вселенной Minecraft будут подключены к одному аккаунту.

«В настоящее время у нас есть только Minecraft и Minecraft Dungeons, но кто знает, что мы будем делать дальше? — прокомментировала Mojang Studios. — Думайте об этом как о переезде; когда вы вырастаете из одного места, то переходите к следующему. Это сопровождается перевозкой вещей, но, поселившись в новом доме, вы понимаете, что готовы сделать так хоть десять раз только ради дополнительной комнаты, которая у вас теперь есть».

Ранее в этом году Microsoft объявила о том, что продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий, а сама Mojang изменила название на Mojang Studios, поскольку занимается теперь не одной игрой. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Arkham Horror: Mother’s Embrace, адаптация настольной игры «Ужас Аркхема», выйдет в 2021 году на ПК и консолях
Игрок в Call of Duty: Black Ops Cold War совершил убийство вслепую, используя в качестве контроллера барабаны
Праздник на улице Fallout: распродажа игр серии на всех платформах и временно бесплатная Fallout 76
Cyberpunk 2077 сохранит синхронизацию губ с речью во всех дубляжах, включая русский
Intel Core i5 и GTX 1060: системные требования стратегии Humankind оказались весьма лояльными
Номад не выстоял: хакеры взломали Denuvo в Crysis Remastered
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение,
Теги: minecraft, mojang studios, microsoft
minecraft, mojang studios, microsoft
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 184
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 161
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 96
Слухи: NVIDIA передумала выпускать GeForce RTX 3070 и RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти 79

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
Intel удалось устранить проблему, вызвавшую задержку с освоением 7-нм техпроцесса
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея
Mojang обязала всех ПК-игроков Minecraft привязать учётную запись к аккаунту Microsoft 16 мин.
Том Холланд предстал в образе Нейтана Дрейка: производство экранизации Uncharted в разгаре 58 мин.
На Nintendo Switch выйдет самая первая часть JRPG-франшизы Fire Emblem 2 ч.
OpenCritic раскрыл дату и время публикации первых обзоров Watch Dogs: Legion 3 ч.
На Series S лучше, чем на One X: объявлены технические подробности Gears Tactics на консолях Xbox 3 ч.
Анонсирован двухмерный экшен-платформер DeathStick для ПК и Nintendo Switch 3 ч.
Слухи: люди, причастные к созданию Silent Hill, работают над новой игрой — вероятно, следующей частью серии 3 ч.
Eurogamer показал ещё один динамичный отрывок игрового процесса Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 3 ч.
Состоялся релиз дистрибутива Ubuntu 20.10 с массой обновлений и улучшений 4 ч.
Система подбора игроков и многоуровневая сложность: хоррор-шутер GTFO получил крупнейшее обновление 4 ч.
Строгий ПК-корпус Deepcool CL500 4F AP оборудован четырьмя ARGB-вентиляторами 27 мин.
Рендеры демонстрируют смартфон Samsung Galaxy S21+ со всех сторон 48 мин.
IoT-датчики Cisco помогут наладить мониторинг помещений и объектов IT-инфраструктуры 2 ч.
Tesla отозвала в Китае 30 тысяч автомобилей из-за проблем с подвеской 2 ч.
Ryzen 5 5600X перехватил звание «лидер однопотока» в тесте Passmark, обогнав Core i9-10900K на 10 % 2 ч.
Российские учёные придумали, как делать металлические стёкла для гаджетов 2 ч.
За право взойти на игровой трон Acer Predator Thronos Air придётся заплатить 2 000 000 рублей 2 ч.
Huawei придумала смартфон, очень похожий на раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 3 ч.
iPhone 12 не собрали традиционные очереди под магазинами Apple 3 ч.
Апрель этого года стал золотым временем для продаж ноутбуков в странах Евросоюза. Всё благодаря самоизоляции 4 ч.