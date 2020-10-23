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Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка»

Компания X5 Retail Group объявила об открытии уникального розничного магазина сети «Пятёрочка»: новая торговая точка работает в полностью автоматизированном режиме — без продавцов и кассиров.

Фотографии X5 Retail Group / ВКонтакте

Фотографии X5 Retail Group / ВКонтакте

Первый салон «Пятёрочка #налету» начал принимать покупателей в Москве по адресу бульвар Веласкеса, 2. В этом магазине площадью около площадью 80 м2, который работает с 7:00 до полуночи, представлены приблизительно 900 наименований различной продукции, включая категорию «фреш» и свежий кофе.

Для посещения необычной торговой точки необходимо загрузить на смартфон  приложение «Пятёрочка #налету» (доступно в App Store и Google Play) и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала.

Оплачивать товары можно несколькими способами. В частности, реализована технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении «Пятёрочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. При желании покупатель может также воспользоваться кассой самообслуживания.

Магазин оборудован передовой системой видеонаблюдения и массивом всевозможных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в торговом зале. Сенсоры отвечают за работу освещения и обеспечивают безопасность.

За контроль товаров, купленных или только снятых с полки, отвечает нейросеть. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Информация о стоимости продуктов на электронных ценниках обновляется дистанционно.

«Сегодня мы запускаем пилот полностью автоматизированного магазина «Пятёрочка #налету», в котором объединены наши самые передовые инновационные решения и разработки. Некоторые из них уже получили широкое масштабирование — кассы самообслуживания, электронные ценники, система самостоятельной оплаты покупок экспресс-скан. Мы тщательно протестировали все технологии, и теперь рады предложить нашим гостям попробовать новый формат покупок в полностью цифровом» магазине», — отмечает X5 Retail Group.

Сейчас новый магазин работает в пилотном режиме. По результатам тестирования и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании формата. 

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: магазин, россия, пятёрочка, автоматизация, розничный магазин
магазин, россия, пятёрочка, автоматизация, розничный магазин
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