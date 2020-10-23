iPhone 12 поступили на российский рынок: небольшие очереди, высокий спрос онлайн и интерес к синей версии

Как и было заявлено, сегодня, 23 октября, в России начали продаваться два новых смартфона Apple с 6,1-дюймовыми экранами — базовый iPhone 12 и продвинутый iPhone 12 Pro. Другие две модели — компактная и лёгкая 5,4-дюймовая iPhone 12 Mini и наиболее продвинутая 6,7-дюймовая iPhone 12 Pro Max — появятся в продаже лишь 13 ноября. Мы уже писали, как прошёл старт продаж в Китае, а как это проходило у нас?

По словам РБК, в России тоже не было традиционных очередей (всё-таки сказываются и карантинные меры, и слабый курс рубля): ночью у дверей не дежурил ни один человек, а утром с 8:00 до 9:00 в очереди насчитывалось всего четыре покупателя. Предварительные заказы на новые модели можно было оформить заранее с 21 октября — те, кто воспользовался предложенной возможностью, получат заказы курьером или смогут забрать телефоны самостоятельно в магазинах.

Напомним: в России стоимость iPhone 12 начинается от 79 990 ₽ за 64-Гбайт версию. В свою очередь более продвинутый iPhone 12 Pro с увеличенным объёмом оперативной памяти, тройной камерой и лидаром можно приобрести уже от 99 990 ₽ за минимальную версию со 128-Гбайт накопителем.

На официальном российском сайте Apple текущие запасы модели iPhone 12 Pro уже раскупили. Причём графитовый и синий цветовые исполнения обещают привезти через 2–3 недели, а серебристый и золотистый — и вовсе через 3–4 недели. Обычная модель iPhone 12 пока более доступна — в белом, чёрном, зелёном и красном цветах компания обещает поставить смартфон за 7–10 дней, а вот в синем — через 2–3 недели. Очевидно, этот цвет пришёлся по душе пользователям.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы «М.Видео-Эльдорадо», на модель синего цвета пришлось около 50 % всех предзаказов как для iPhone 12, так и iPhone 12 Pro, а на втором месте расположились смартфоны в чёрном цвете. При этом 80 % предзаказов в re:Store были сделаны в городах-миллиониках: прежде всего, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре.

В целом магазины отмечают рост интереса пользователей к новинкам по сравнению с прошлым годом: количество предзаказов в первые сутки оказалось вдвое выше, чем годом ранее (об этом журналистам сообщили в МТС, «МегаФоне» и «Связном»), причём наиболее популярный вариант — синий iPhone 12 Pro 256 Гбайт.

«Предзаказ новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro на Ozon вызвал высокий интерес у покупателей из регионов: они совершили 53 % предзаказов, оформленных на Ozon 21 и 22 октября», — сообщили в Ozon, добавив, что большая часть региональных предзаказов пришлись на Санкт-Петербург и Волгоград.

В онлайн-магазинах крупных сетей электроники ситуация неоднородная — где-то все модели уже стоят в статусе «предзаказ» со сроком доставки в течение 8 недель (при условии внесения предоплаты), где-то можно купить с доставкой сегодня-завтра, а в других значится, что «товар раскуплен».

Семейство аппаратов, состоящее из моделей iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, было представлено позже обычного сентябрьского срока — 13 октября в рамках онлайн-трансляции Apple. Отличительные особенности этого поколения: поддержка сетей 5G; наличие во всех смартфонах дисплеев OLED; новый дизайн, отсылающий ко временам iPhone 4; вчетверо более прочное к ударам стекло с двух сторон; 5-нм процессор A14 Bionic; усовершенствованные камеры; продвинутая беспроводная зарядка MagSafe; и другие новшества. В вариантах Pro тыльная камера тройная, дополненная лидаром для более качественной работы дополненной реальности и улучшенной фокусировки в темноте.

Мы уже писали о жалобах первых обзорщиков на автономность при работе в сетях 5G, но при этом восторженные отклики о производительности и камерах.