3DNewsНовости SoftwareШифрование и защита данныхКиберпреступники использовали пандемию к...
Новости Software

Киберпреступники использовали пандемию коронавируса для проведения атак

Во время пандемии коронавируса киберпреступники не оставили попыток кражи денег и информации, но скорректировали используемые схемы «под актуальную повестку». Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные компании Group-IB, которая работает в сфере информационной безопасности.

Изображение: Martin Meissner / AP

Изображение: Martin Meissner / AP

Специалисты Group-IB отметили резкий рост уровня киберугроз после начала пандемии. Чаще всего мошенники проводили атаки с использование социальной инженерии. В первую очередь речь идёт о рассылках сообщений с вредоносными ссылками, тематика которых связана с пандемией (уведомления о штрафах за нарушение карантина, распространение поддельных цифровых пропусков, приглашения в видеоконференции от имения сервиса Zoom и др.).

«На протяжении всего 2020 года Group-IB наблюдала активный набор в преступные мошеннические сообщества. Порог входа существенно снизился: новых участников привлекают через Telegram-каналы и хакерские форумы с последующим обучением и вступительными бонусами», — сообщил руководитель департамента расследований инцидентов информационной безопасности Group-IB Андрей Колмаков.

Специалисты отмечают, что в период пандемии мошенники активно использовали рассылки по электронной почте для распространения вредоносного ПО. Это связано с тем, что во время карантина многие люди работали удалённо и использовали для выполнения задач менее защищённые домашние компьютеры. В перехваченных рассылках, которые удалось перехватить специалистам по кибербезопасности, были обнаружены вложения с программами-шпионами, а также ссылки на скачивание вредоносных программ, бэкдоров и загрузчиков, используемых для доставки на атакуемые системы банковских троянов и вирусов-шифровальщиков.

«В 2020 году подавляющее большинство преступных групп переключилось на работу с программами-шифровальщиками — злоумышленники поняли, что с их помощью можно заработать не меньше, чем в случае успешной атаки на банк, а техническое исполнение — значительно проще», — говорится в отчете Group-IB.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google залатала ряд серьёзных дыр в безопасности Chrome, в том числе уязвимость нулевого дня
Обновление Windows 10 опять принесло проблемы пользователям
90 % российских госструктур имеют уязвимости в IT-инфраструктуре
Новый Android-вымогатель выдаёт себя за МВД и угрожает 242-й статьёй УК РФ
Миллионы сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке
Воз и ныне там: судья не позволила Apple заблокировать Unreal Engine, но и не обязала её разблокировать Fortnite
Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: хакеры, мошенничество, киберпреступность
хакеры, мошенничество, киберпреступность
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 189
iPhone 12 разряжается за считаные часы при работе в сетях 5G 167
AMD не соврала: процессоры Ryzen 5000 оказались быстрее предшественников более чем на 20 % в Geekbench 97
Внутри iPhone 12 обнаружился прошлогодний 5G-модем Snapdragon X55 и маленькая батарея 83

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен «императорский» iPhone 12 Pro с кусочком древнеримского копья за 3 000 000 рублей
Роскосмос показал первые в истории панорамы Венеры, которые 45 лет назад снял советский космический аппарат
Без продавцов и кассиров: в Москве открылся полностью автоматизированный магазин «Пятёрочка»
Первые результаты тестов Radeon RX 6800 XT в 3DMark внушают оптимизм
Протестирован компьютер с четырьмя GeForce RTX 3090: выдающаяся производительность в рендеринге, но вблизи можно оглохнуть
Little Nightmares II — хэллоуинский трейлер, новые скриншоты и больничный ужас 22 мин.
Apex Legends выйдет в Steam 4 ноября вместе со стартом седьмого сезона 31 мин.
Релиз переиздания Blade Runner отложили на неопределённый срок, но «результат скажет сам за себя» 37 мин.
Samsung исправила проблемы с сенсорным экраном Galaxy S20 FE через обновление ПО 41 мин.
Четыре концовки и Анклав: новые подробности амбициозной модификации Fallout: Miami для Fallout 4 59 мин.
Видео: демоверсия в Stadia, сюжетный трейлер и много геймплея Immortals Fenyx Rising 2 ч.
Биомеханические локации и жутковатая плоть на новых скриншотах шутера Scorn 2 ч.
Sony уточнила, какие мультимедийные сервисы будут доступны на PS5 в России на старте продаж 2 ч.
Разработчики Monster Hunter Rise продемонстрировали варианты взаимодействия с коттами-палико 2 ч.
Количество загрузок приложения Google Docs для Android перевалило за 1 миллиард 2 ч.
Складной смартфон Microsoft Surface Duo подешевел на $200 через месяц после релиза 55 мин.
Представлены Huawei FreeBuds Studio — беспроводные наушники с динамическим шумоподавлением и студийным качеством звука 2 ч.
Китайцы выпустили ноутбук исключительно на местных комплектующих 2 ч.
Представлена новая коллекция смарт-очков HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II 2 ч.
Внутри iPhone 12 и 12 Pro почти не отличаются друг от друга. Даже их батареи имеют одинаковую ёмкость 3 ч.
ASUS P11C-I/NGFF2280: компактная плата для мини-серверов на базе Intel Xeon E 3 ч.
iPhone 12 поступили на российский рынок: небольшие очереди, высокий спрос онлайн и интерес к синей версии 3 ч.
Huawei Kirin 9000 протестировали в AI Benchmark: почти втрое производительнее Snapdragon 865+ 3 ч.
Строгий ПК-корпус Deepcool CL500 4F AP оборудован четырьмя ARGB-вентиляторами 4 ч.
Рендеры демонстрируют смартфон Samsung Galaxy S21+ со всех сторон 4 ч.