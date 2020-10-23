Разработчики Monster Hunter Rise продемонстрировали варианты взаимодействия с коттами-палико

Разработчики Monster Hunter Rise в официальном микроблоге серии продолжают делиться короткими роликами, раскрывающими геймплейные особенности грядущего ролевого экшена Capcom.

На сей раз команда Monster Hunter Rise привлекла внимание к способам взаимодействия с коттами-палико — антропоморфными котами, помогающими охотникам в мире Monster Hunter.

Пользуясь сравнительно небольшим ростом этих животных, персонаж может поднять их на руки, подразнить лакомством на верёвочке или даже обменяться с палико секретным рукопожатием.

Ранее разработчики продемонстрировали, что в свободное от охоты на монстров время можно делать с собакками-паламутами — гладить и дрессировать, заставляя выполнять небольшой набор собачьих трюков.

Под записью с роликом обратили внимание на экспрессивность персонажа пользователя: лаская палико и играясь с ним, охотник периодически смеётся и комментирует происходящее.

Многим подобная разговорчивость по душе не пришлась: в предыдущих играх серии охотники изъяснялись разве что хрипами, кряхтением и ворчанием, а не членораздельными фразами.

Monster Hunter Rise поступит в продажу 26 марта 2021 года эксклюзивно для Nintendo Switch. Предзаказы в Nintendo eShop уже открыты: за стандартное издание придётся отдать 4499 рублей.