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Представлена новая коллекция смарт-очков HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II

 
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Компания HUAWEI Consumer Business Group представила смарт-очки нового поколения HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II, сочетающие в себе передовые технологии с дизайном премиального бренда солнцезащитных очков GENTLE MONSTER. Новая коллекция, по словам производителя, призвана сформировать новый сегмент рынка умных аксессуаров.

Коллекция Eyewear включает широкий выбор, как очков для коррекции зрения, так и солнцезащитных очков, с поддержкой новых технологий HUAWEI, включая функцию защиты конфиденциальности и технологию Smart Interaction, превращающую устройство в персонального помощника.

Смарт-очки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II отличаются компактными габаритами. Тонкие дужки очков изготовлены из титана и пластика, петли крепления дужек выполнены из эластичного титанового материала, гарантирующего долговечность и надёжную посадку. Изгиб дужки нового поколения очков увеличен по сравнению с предыдущей версией с 12° до 20° для лучшего прилегания.

Высокоамплитудные динамики очков обеспечивают расширенный диапазон звучания, а специальная конструкция создаёт акустическую защиту личного пространства пользователя. На дужках имеются специальные звуковые каналы, предотвращающие рассеивание звука. Технология адаптивной настройки громкости позволяет автоматически её снижать в зависимости от окружающей обстановки.

HUAWEI Eyewear II поддерживают новую систему управления жестами. Для сопряжения с мобильным устройством достаточно слегка коснуться левой дужки, для активации голосового помощника требуется коснуться её дважды. Также смарт-очки поддерживают свайпы — чтобы переключиться на следующую или предыдущую композицию или отрегулировать громкость, необходимо провести пальцем по дужкам.

Смарт-очки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II официально поступят в продажу в октябре по цене от 299 евро.

 
 
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Теги: huawei, смарт-очки, eyewear, news
huawei, смарт-очки, eyewear, news

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