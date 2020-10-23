Количество загрузок приложения Google Docs для Android перевалило за 1 миллиард

Компания Google наиболее известна в мире как разработчик самой популярной поисковой системы. Однако кроме этого, поисковый гигант занимается разработкой операционной системы Android, владеет популярным видеохостингом YouTube и разрабатывает разноплановый софт для различных платформ. Согласно последним сообщениям, количество загрузок приложения Google Docs из магазина Google Play перевалило за 1 миллиард.

Для того, чтобы достичь этого показателя, приложению понадобилось шесть лет. Порог в 500 миллионов загрузок программа преодолела в 2018 году. Издание Android Police предположило, что стремительный рост популярности Google Docs в последнее время вызван пандемией коронавируса, из-за которой многие пользователи перешли на удалённую работу. Другой причиной его популярности может быть стремительный рост использования сервиса Google Workspace, тесно интегрированного с Docs.

Напомним, что в настоящее время Google является фигурантом крупного антимонопольного дела в США. Правительство страны утверждает, что компания создала «огромную монополистическую империю» и применяет нечестные приёмы в борьбе со своими конкурентами за лидерство на рынке. Поисковый гигант отрицает эти обвинения, утверждая, что высокая популярность его услуг обусловлена их качеством.